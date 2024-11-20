غضب التعادل وقلق إصابة أبو ليلى.. أجواء مباراة النشامى تتصدر منصات التواصل

الوكيل الإخباري- سادت حالة من الغضب والاستياء على أداء المنتخب الوطني لكرة القدم في مواجهته الأخيرة أمام المنتخب الكويتي لحساب الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شباك، فيما عبر الأردنيون عن تضامنهم مع حارس "النشامى" بعد الإصابة.



وعبر الأردنيون عن استيائهم على منصات التواصل الاجتماعي من أداء المنتخب وذلك بسبب عدم استغلال الفرص المحققة للتسجيل لا سيما في الشوط الأول، فيما استهجن آخرين أداء "النشامى" في الشوط الثاني من المباراة حيث بدت صورة المنتخب مغايرة لما كانت عليه في الشوط الأولى، معتبرين أن المسؤولية تقع على عاتق المدير الفني للنشامى المدرب المغربي جمال السلامي الذي لم يحسن استغلال نجوم المنتخب وتفعيل دورهم داخل الملعب في ظل أسلوب اللعب الذي انتهجه بالمواجهات الأخيرة.

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