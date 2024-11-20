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غضب التعادل وقلق إصابة أبو ليلى.. أجواء مباراة النشامى تتصدر منصات التواصل

لقاء سابق بين الأردن والكويت
لقاء سابق بين الأردن والكويت
الأربعاء، 20-11-2024 11:36 ص

الوكيل الإخباري- سادت حالة من الغضب والاستياء على أداء المنتخب الوطني لكرة القدم في مواجهته الأخيرة أمام المنتخب الكويتي لحساب الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شباك، فيما عبر الأردنيون عن تضامنهم مع حارس "النشامى" بعد الإصابة.

وعبر الأردنيون عن استيائهم على منصات التواصل الاجتماعي من أداء المنتخب وذلك بسبب عدم استغلال الفرص المحققة للتسجيل لا سيما في الشوط الأول، فيما استهجن آخرين أداء "النشامى" في الشوط الثاني من المباراة حيث بدت صورة المنتخب مغايرة لما كانت عليه في الشوط الأولى، معتبرين أن المسؤولية تقع على عاتق المدير الفني للنشامى المدرب المغربي جمال السلامي الذي لم يحسن استغلال نجوم المنتخب وتفعيل دورهم داخل الملعب في ظل أسلوب اللعب الذي انتهجه بالمواجهات الأخيرة.

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ودعا نشطاء إلى استغلال فترة التوقف الدولي والتي ستمتد حتى آذار 2025 للوقوف على الأخطاء التي صاحبت أداء المنتخب الوطني وخاصة في آخر مواجهتين أمام العراق والكويت حيث فقد النشامى على إثرهما 4 نقاط في صراع المنافسة على المركز الثاني المؤهل مباشرة لكأس العام، مؤكدين في ذات الوقت وقوفهم خلف "النشامى" في مشواره نحو المونديال.

ووسط حالة من القلق والترقب تصدرت إصابة حارس مرمى المنتخب الوطني الأساسي يزيد أبو ليلى التي تعرض لها خلال لقاء الكويت وخرج على إثرها من المباراة تفاعل الأردنيين على منصات التواصل حيث تمنوا الشفاء العاجل للحارس الذي عرف بذوده ببسالة عن مرمى "النشامى" وكان سببا في انتصارات المنتخب الأخيرة.

كما سلطت الجماهير على الأجواء الإيجابية التي سادت قبل وأثناء المباراة وعبروا عن اعتزازهم بحسن ضيافة الشعب الكويتي والكرم العربي الأصيل، معتبرين أن لكل جمهور الحق في تشجيع منتخب بلاده والالتزام بالروح الرياضية وعدم التطرق لأي إساءة لأي أحد من أطراف اللعبة.

 
gnews

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