الأحد 2025-12-07 10:41 م

فلسطين وسوريا يحتكمان للتعادل ويصعدان سوياً إلى الدور القادم

فلسطين وسوريا يحتكمان للتعادل ويصعدان سوياً إلى الدور القادم
فلسطين وسوريا يحتكمان للتعادل ويصعدان سوياً إلى الدور القادم
الأحد، 07-12-2025 10:00 م
الوكيل الإخباري-  ضمن المنتخبان الفلسطيني والسوري التأهل إلى الدور القادم من بطولة كأس العرب 2025 بعد تعادلهما في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة نفسها.اضافة اعلان


وجاء التعادل ليضمن صعود المنتخبين سوياً، فيما فشلت تونس وقطر في التأهل، بعد أن حقق المنتخب التونسي فوزاً عريضاً بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره القطري في المباراة الأخرى للمجموعة، لكنه لم يكن كافياً لإنقاذه من الخروج المبكر من دور المجموعات.

ويستعد المنتخبان المتأهلان الآن لمواجهة تحديات الدور القادم، بينما يختتم المنتخبان المغادران مشوارهما في البطولة بعد عروض متباينة على صعيد الأداء الفني والنتائج.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص

أخبار محلية مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص

معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري

أخبار محلية معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري

فلسطين وسوريا يحتكمان للتعادل ويصعدان سوياً إلى الدور القادم

ترند فلسطين وسوريا يحتكمان للتعادل ويصعدان سوياً إلى الدور القادم

فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات

خاص بالوكيل فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات

فاجعة مروعة تهز القضاء المصري

عربي ودولي فاجعة مروعة تهز القضاء المصري

الأردن يؤكد دعمه الثابت لـ(الأونروا) وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة

أخبار محلية الأردن يؤكد دعمه الثابت لـ(الأونروا) وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة

الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025

أخبار محلية الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

أخبار محلية الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء



 






الأكثر مشاهدة