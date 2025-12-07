فلسطين وسوريا يحتكمان للتعادل ويصعدان سوياً إلى الدور القادم

10:00 م

الوكيل الإخباري- ضمن المنتخبان الفلسطيني والسوري التأهل إلى الدور القادم من بطولة كأس العرب 2025 بعد تعادلهما في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة نفسها. اضافة اعلان





وجاء التعادل ليضمن صعود المنتخبين سوياً، فيما فشلت تونس وقطر في التأهل، بعد أن حقق المنتخب التونسي فوزاً عريضاً بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره القطري في المباراة الأخرى للمجموعة، لكنه لم يكن كافياً لإنقاذه من الخروج المبكر من دور المجموعات.



ويستعد المنتخبان المتأهلان الآن لمواجهة تحديات الدور القادم، بينما يختتم المنتخبان المغادران مشوارهما في البطولة بعد عروض متباينة على صعيد الأداء الفني والنتائج.

