الإثنين 2026-05-04 11:11 ص

فيديو - التعمري يرد على تصريحات نور الدين بن زكري الاستفزازية بحق "منتخب النشامى"

الإثنين، 04-05-2026 10:22 ص
الوكيل الإخباري-  ردّ لاعب المنتخب الوطني الأردني موسى التعمري على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها المدرب الجزائري نور الدين زكري، والتي قلّل خلالها من حظوظ منتخب النشامى في المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وقال التعمري في ردّه على تصريحات بن زكري: "هو مدرب؟ "في إشارة لحجم الإنجازات التي لا تذكر للمدرب بن زكري في مسيرته التدريبية المتواضعة" ، كما لفت إلى أن تصريح بن زكري "مش محترم" .. كما أنه لأول مرة يسمع باسم المدرب بن زكري ، وختم التعمري بأن النشامى "محترمين" وعلى ما يبدو بأن بن زكري لا يعرف منتخب النشامى، متوعداً إياه بأن يرى الوجه الحقيقي للنشامى في اللقاء القادم مع الجزائر، في رسالة حملت ثقة كبيرة بقدرات المنتخب الوطني.

وكان زكري، المدير الفني الحالي لنادي الشباب السعودي، قد أثار جدلاً واسعاً بعد تأكيده أن الفوز على المنتخب الأردني "مضمون"، معتبراً أن عدم تحقيق الانتصار يستوجب – بحسب تعبيره – اعتزال لاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة بين جماهير المنتخب الأردني، التي أكدت أن احترام المنافس جزء أساسي من روح كرة القدم، فيما رأى آخرون أن هذه التصريحات ستكون دافعاً إضافياً لـ"النشامى" لتقديم أداء قوي في مشاركتهم التاريخية بالمونديال.

ويخوض المنتخب الوطني الأردني منافسات المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات الجزائر والأرجنتين والنمسا، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة المنتظرة.
 
 


