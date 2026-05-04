فيديو - التعمري يرد على تصريحات نور الدين بن زكري الاستفزازية بحق "منتخب النشامى"

وقال التعمري في ردّه على تصريحات بن زكري: "هو مدرب؟ "في إشارة لحجم الإنجازات التي لا تذكر للمدرب بن زكري في مسيرته التدريبية المتواضعة" ، كما لفت إلى أن تصريح بن زكري "مش محترم" .. كما أنه لأول مرة يسمع باسم المدرب بن زكري ، وختم التعمري بأن النشامى "محترمين" وعلى ما يبدو بأن بن زكري لا يعرف منتخب النشامى، متوعداً إياه بأن يرى الوجه الحقيقي للنشامى في اللقاء القادم مع الجزائر، في رسالة حملت ثقة كبيرة بقدرات المنتخب الوطني.
وكان زكري، المدير الفني الحالي لنادي الشباب السعودي، قد أثار جدلاً واسعاً بعد تأكيده أن الفوز على المنتخب الأردني "مضمون"، معتبراً أن عدم تحقيق الانتصار يستوجب – بحسب تعبيره – اعتزال لاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة بين جماهير المنتخب الأردني، التي أكدت أن احترام المنافس جزء أساسي من روح كرة القدم، فيما رأى آخرون أن هذه التصريحات ستكون دافعاً إضافياً لـ"النشامى" لتقديم أداء قوي في مشاركتهم التاريخية بالمونديال.
ويخوض المنتخب الوطني الأردني منافسات المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات الجزائر والأرجنتين والنمسا، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة المنتظرة.
التعمري يرد على تصريحات بن زكري : هو مدرب ؟#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/QZGTKXxOJh— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 4, 2026
