الوكيل الإخباري- أشعل الوزير والنائب السابق الدكتور محمود الخرابشة مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع من مقابلة للخرابشة في برنامج "استديو العرب" الذي يبث عبر فضائية المشهد والذي رد فيه على كاتب وباحث سياسي اسرائيلي حول الدعوات المتطرفة للمسؤولين الاسرائيليين ، ودعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين في غزة الى مصر والأردن . اضافة اعلان





وكان لقوة ذاكرة الخرابشة في اللقاء وسرعة استحضار المعلومات وإحراج ضيف البرنامج الآخر الكاتب والمحلل الإسرائيلي شلومو غانور عبر سرد الحقائق ، الأثر الكبير في سرعة انتشار المقابلة ، حيث استرسل الخرابشة في اللقاء ببيان الأدلة والبراهين التي تؤكد بأن الأردن تضرر من اتفاقية السلام التي وقعها مع الاحتلال ، لكون الاحتلال لم يلتزم بأي من بنود هذه الاتفاقية وعلى رأسها حصة الأردن من المياه وملف الأمن وملف ترسيم الحدود للجانب الإسرائيل وفقاً للخرابشة :





فيديو - الخرابشة يشعل مواقع التواصل برده على محلل إسرائيلي عبر قناة فضائية#الوكيل_الاخباري #الأردن #محمود_الخرابشة pic.twitter.com/0fniKWvnF5 — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 9, 2025



المقابلة كاملة