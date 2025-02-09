فيديو - الخرابشة يشعل مواقع التواصل برده على محلل إسرائيلي عبر قناة فضائية#الوكيل_الاخباري #الأردن #محمود_الخرابشة pic.twitter.com/0fniKWvnF5
وكان لقوة ذاكرة الخرابشة في اللقاء وسرعة استحضار المعلومات وإحراج ضيف البرنامج الآخر الكاتب والمحلل الإسرائيلي شلومو غانور عبر سرد الحقائق ، الأثر الكبير في سرعة انتشار المقابلة ، حيث استرسل الخرابشة في اللقاء ببيان الأدلة والبراهين التي تؤكد بأن الأردن تضرر من اتفاقية السلام التي وقعها مع الاحتلال ، لكون الاحتلال لم يلتزم بأي من بنود هذه الاتفاقية وعلى رأسها حصة الأردن من المياه وملف الأمن وملف ترسيم الحدود للجانب الإسرائيل وفقاً للخرابشة :
المقابلة كاملة
فيديو - الخرابشة يشعل مواقع التواصل برده على محلل إسرائيلي عبر قناة فضائية#الوكيل_الاخباري #الأردن #محمود_الخرابشة pic.twitter.com/0fniKWvnF5— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 9, 2025
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