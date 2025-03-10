 
الإثنين 2025-03-10 08:27 ص
 

فيديو - بعد تسببها بحريق مركبة .. حريق بأشجار في الجبيهة بسبب "الخريس"

لقطة من الفيديو المتداول
لقطة من الفيديو المتداول
 
الإثنين، 10-03-2025 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق أشجار بالقرب من إشارة التعليم العالي في منطقة الجبيهة حيث يظهر بالفيديو احدهم يعلق أن هذا الحريق الكبير بسبب اشخاص كانوا يلعبون بـ "الخريس" وهي ظاهرة بدأت تزداد بشكل ملحوظ بإشعال الخريس والكاز لأحداث شرارات شبيهة بالألعاب النارية .اضافة اعلان


وأثارت ظاهرة اللعب "بالخريس" استهجانًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تزايد هذه الظاهرة في شهر رمضان وتسببها بحريق أشجار في منطقة الجبيهة بالقرب من إشارة التعليم العالي .

وتسببت هذه الظاهرة قبل أيام في حادثة حريق مركبة بأحد الأحياء، واليوم تُسجل حادثة جديدة في منطقة الجبيهة واشتعال الأشجار نتيجة اللعب والعبث بهذه المادة الخطيرة سريعة الاشتعال. 

النشطاء على مواقع التواصل أعربوا عن استنكارهم الشديد لهذه الأفعال المتهورة التي تعرض الحياة والممتلكات للخطر، مؤكدين ضرورة اتخاذ التوقف عن اللعب بهذه المواد الخطرة والحد من تأثير هذه الظاهرة السلبية على المجتمع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

لقطة من الفيديو المتداول

ترند فيديو - بعد تسببها بحريق مركبة .. حريق بأشجار في الجبيهة بسبب "الخريس"

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل حزن في مواقع التواصل بعد وفاة الطفلة ساندرا

ا

أسواق ومال توقعات مجنونة بصعود الذهب عالميا إلى 25 ألف دولار بهذه الحالة

ا

فيديو الوكيل البث المباشر لـ "برنامج الوكيل" - فيديو

ل

الوفيات وفيات الاثنين 10-3-2025

ا

شؤون برلمانية مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون العمل

لقطة من الفيديو المصور

منوعات بالفيديو - مشهد مكرر ولكن لا يُملّ .. قطة تقتحم صلاة التراويح في وهران

العلم السوري الجديد داخل إحدى صالات مطار دمشق

عربي ودولي سوريا .. إلغاء قرار أصدره الأسد بحق 5 ملايين سوري



 
 



 

الأكثر مشاهدة