فيديو - بعد تسببها بحريق مركبة .. حريق بأشجار في الجبيهة بسبب "الخريس"

وأثارت ظاهرة اللعب "بالخريس" استهجانًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تزايد هذه الظاهرة في شهر رمضان وتسببها بحريق أشجار في منطقة الجبيهة بالقرب من إشارة التعليم العالي .
وتسببت هذه الظاهرة قبل أيام في حادثة حريق مركبة بأحد الأحياء، واليوم تُسجل حادثة جديدة في منطقة الجبيهة واشتعال الأشجار نتيجة اللعب والعبث بهذه المادة الخطيرة سريعة الاشتعال.
النشطاء على مواقع التواصل أعربوا عن استنكارهم الشديد لهذه الأفعال المتهورة التي تعرض الحياة والممتلكات للخطر، مؤكدين ضرورة اتخاذ التوقف عن اللعب بهذه المواد الخطرة والحد من تأثير هذه الظاهرة السلبية على المجتمع.
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