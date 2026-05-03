فيديو - مدرب جزائري يثير الاستفزاز بتصريحات حول مواجهة النشامى مع منتخب الجزائر

الأحد 2026-05-03 03:25 م

مدرب جزائري يثير الاستفزاز بتصريحات حول مواجهة النشامى مع منتخب الجزائر
الأحد، 03-05-2026 02:09 م
الوكيل الإخباري- أثارت تصريحات المدرب الجزائري نور الدين زكري، المدير الفني الحالي لنادي الشباب السعودي، حالة من الاستفزاز في الأوساط الرياضية حول المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني الاردني ونظيره الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.اضافة اعلان


وكان بن زكري قد صرّح بأن الفوز على المنتخب الأردني "مضمون"، مؤكدًا أنه في حال عدم تحقيق الانتصار فإن ذلك يستوجب، بحسب تعبيره، اعتزال كرة القدم من قبل اللاعبين الجزائريين، وهو ما اعتُبر تصريحًا مستفزًا وغير تقليدي في الأوساط الرياضية.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة بين جماهير المنتخب الأردني "النشامى"، التي رأت أن جمالية كرة القدم تقوم على احترام المنافس وعدم التقليل من أي طرف، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تُعد دافعًا إضافيًا للاعبين داخل أرض الملعب.

وفي المقابل، اعتبرت جماهير أردنية ان هذه التصريحات ستكون حافزًا معنويًا إضافيًا للمنتخب الوطني، من أجل تقديم أداء قوي يليق بالمشاركة التاريخية في المونديال، والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الجزائري.

وتضم المجموعة إلى جانب الأردن والجزائر منتخبي الأرجنتين والنمسا، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة المرتقبة.
 
 








