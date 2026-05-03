فيديو - مدرب جزائري يثير الاستفزاز بتصريحات حول مواجهة النشامى مع منتخب الجزائر

وكان بن زكري قد صرّح بأن الفوز على المنتخب الأردني "مضمون"، مؤكدًا أنه في حال عدم تحقيق الانتصار فإن ذلك يستوجب، بحسب تعبيره، اعتزال كرة القدم من قبل اللاعبين الجزائريين، وهو ما اعتُبر تصريحًا مستفزًا وغير تقليدي في الأوساط الرياضية.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة بين جماهير المنتخب الأردني "النشامى"، التي رأت أن جمالية كرة القدم تقوم على احترام المنافس وعدم التقليل من أي طرف، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تُعد دافعًا إضافيًا للاعبين داخل أرض الملعب.
وفي المقابل، اعتبرت جماهير أردنية ان هذه التصريحات ستكون حافزًا معنويًا إضافيًا للمنتخب الوطني، من أجل تقديم أداء قوي يليق بالمشاركة التاريخية في المونديال، والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الجزائري.
وتضم المجموعة إلى جانب الأردن والجزائر منتخبي الأرجنتين والنمسا، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة المرتقبة.
— نور الدين بن زكري:— نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) May 2, 2026
إذا لم تنتصر الجزائر أمام الأردن في كأس العالم فيجب علينا إعتزال كرة القدم!!!!!!!!!
منتخب الأردن ليس في مستوى الجزائر!!!!!!! 😳
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/XzsT09HCWN
