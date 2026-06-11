فيفا: مونديال 2026 سيحطم أرقام الحضور الجماهيري التاريخية

وهذه أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبًا وتقام للمرة الأولى في ثلاث دول.
وقال فيفا في بيان الأربعاء: "بعد الطلب العالمي غير المسبوق، سيُحطَّم العدد القياسي من الجماهير في نسخة واحدة، والذي يعود إلى كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة".
القائمة الكاملة للملاعب وطاقتها الاستيعابية:
ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا: 68239
ملعب بي سي بليس فانكوفر: 52497
ملعب جيليت، فوكسبورو/بوسطن: 64146
ملعب "إيه تي أند تي"، أرلينغتون/دالاس: 70649
ملعب أكرون، غوادالاخارا: 45664
ملعب إن آر جي، هيوستن: 68777
ملعب أروهيد، كانساس سيتي: 69045
ملعب سوفاي، لوس أنجليس: 70492
ملعب أزتيكا، مكسيكو: 80824
ملعب هارد روك، ميامي: 64478
ملعب بي بي في إيه، مونتيري: 51243
ملعب ميتلايف، إيست راذرفورد (نيوجيرسي/نيويورك): 80663
ملعب لينكولن فايننشال فيلد، فيلادلفيا: 68324
ملعب ليفايس، سانتا كلارا/سان فرانسيسكو: 68827
ملعب لومن فيلد، سياتل: 66925
بي إم أو فيلد، تورونتو: 43036
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