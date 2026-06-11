الخميس 2026-06-11 12:46 م

قبل انطلاق المونديال التاريخي .. شاهد جميع أهداف النشامى في كأس العرب 2025

قبل انطلاق المونديال التاريخي .. شاهد جميع أهداف النشامى في كأس العرب 2025
قبل انطلاق المونديال التاريخي .. شاهد جميع أهداف النشامى في كأس العرب 2025
 
الخميس، 11-06-2026 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   مع اقتراب انطلاق صافرة بداية أول لقاء للنشامى في المونديال التاريخي ، نعرض لكم مقطع فيديو يحتوي على جميع أهداف النشامى في كأس العرب 2025 ، والتي أبهر فيها النشامى العرب جميعاً بأداء مذهل مكنهم من الوصول إلى النهائي وتحقيق الوصافة .اضافة اعلان


ويأمل الأردنيون أن يكمل النشامى على ذات النتائج المميزة التي حققوها في كأس أمم آسيا 2024 ، وكأس العرب 2025 ، وأن يتمكن النشامى من تقديم أداء يليق بحجم التعب الذي بذلوه للوصول إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخ النشامى .


شاهد الفيديو من هنا 
 
 


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