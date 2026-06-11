قبل انطلاق المونديال التاريخي .. شاهد جميع أهداف النشامى في كأس العرب 2025

ويأمل الأردنيون أن يكمل النشامى على ذات النتائج المميزة التي حققوها في كأس أمم آسيا 2024 ، وكأس العرب 2025 ، وأن يتمكن النشامى من تقديم أداء يليق بحجم التعب الذي بذلوه للوصول إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخ النشامى .
شاهد الفيديو من هنا
-
أخبار متعلقة
-
ضربة موجعة لعشاق كرة القدم العربية قبل انطلاق المونديال بساعات
-
فيفا: مونديال 2026 سيحطم أرقام الحضور الجماهيري التاريخية
-
فيفا يواجه انتقادات قبل انطلاق أكبر مونديال في التاريخ .. إليك الأسباب
-
عند 7:30 مساءً بتوقيت عمّان .. العالم يترقب افتتاح المونديال من مكسيكو سيتي
-
مونديال المشاغبين .. لقطات خالدة هزّت تاريخ كأس العالم
-
حادثة غامضة يتعرض لها حكم عربي في أمريكا تثير الجدل قبل كأس العالم 2026
-
أفاعٍ سامة تهدد معسكر أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026
-
هل يكسر مونديال 2026 الرقم التاريخي؟.. أكبر نتيجة في كأس العالم تصمد منذ 44 عاما