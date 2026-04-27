قلق جماهيري يحيط بحراسة مرمى النشامى قبل المونديال

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ملاحظات حول الانخفاض الواضح في الأداء، مقارنة بالمستوى اللافت الذي قدمه الحارس يزيد أبو ليلى خلال مشاركته في بطولة كأس العرب 2025 وقبلها كأس آسيا 2023 حيث كان أحد أبرز عناصر المنتخب آنذاك، وسط إشادات ودعم كبير للحارس الأول للمنتخب مع ضرورة التركيز على استعادة مستواه الكبير.
وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول الجاهزية الفنية للبديل، في ظل ما وصفه الجمهور بضعف العمق في هذا المركز الحساس، الذي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار لأي منتخب وخاصة في البطولات الكبرى على المستوى العالمي.
وطالب مشجعون بضرورة تكثيف التدريبات خلال الفترة المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على الجانب النفسي، لتعزيز الثقة والتركيز داخل الملعب، خاصة في المباريات ذات الضغط العالي والتي اعتاد النشامى على خوضها.
ويأتي هذا القلق في وقت يستعد فيه النشامى لمواجهات قوية في كأس العالم 2026 أمام منتخبات تتمتع بقدرات هجومية عالية، مثل الأرجنتين والنمسا والجزائر، ما يضاعف من أهمية جاهزية حراسة المرمى لتكون عنصر أمان وثقة في الخط الخلفي.
أخبار متعلقة
أمجد يوسف يعتلي منصات التواصل .. وفرحة واسعة تجتاح الشعب السوري
تنتهي خلال ساعات.. الأردنيون يترقبون موعد انقضاء الهدنة بين إيران وأمريكا
فيديو .. الشيخ علاء جابر يوضح موقفه بعد الجدل حول إعلان مركز اللغة الإنجليزية
النشامى يغيّرون قواعد اللعبة عبر لحظة غير مسبوقة في الملاعب العربية
مواقع التواصل تتشح بالسواد بعد وفاة الربابعة والشرمان بحادث الصحراوي
عطلة 3 أيام أسبوعيا في الأردن تخلق حالة من الجدل على منصات التواصل
منصات التواصل تتشح بالسواد بعد فاجعة المحامية زينة المجالي
"الفاقد الكهربائي" .. حيرة تصيب المواطن الأردني بين نفي شركات توزيع الكهرباء وتصريحات النائب القباعي