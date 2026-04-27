قلق جماهيري يحيط بحراسة مرمى النشامى قبل المونديال

11:09 ص

الوكيل الإخباري- أبدت جماهير المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم حالة من القلق المتزايد بشأن مركز حراسة مرمى النشامى في ظل ما وصفوه بتراجع مستوى الحارس الأول يزيد أبو ليلى خلال المواجهات الأخيرة في دوري المحترفين، وذلك قبل أقل من شهرين على انطلاق بطولة كأس العالم 2026.





وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ملاحظات حول الانخفاض الواضح في الأداء، مقارنة بالمستوى اللافت الذي قدمه الحارس يزيد أبو ليلى خلال مشاركته في بطولة كأس العرب 2025 وقبلها كأس آسيا 2023 حيث كان أحد أبرز عناصر المنتخب آنذاك، وسط إشادات ودعم كبير للحارس الأول للمنتخب مع ضرورة التركيز على استعادة مستواه الكبير.



وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول الجاهزية الفنية للبديل، في ظل ما وصفه الجمهور بضعف العمق في هذا المركز الحساس، الذي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار لأي منتخب وخاصة في البطولات الكبرى على المستوى العالمي.



وطالب مشجعون بضرورة تكثيف التدريبات خلال الفترة المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على الجانب النفسي، لتعزيز الثقة والتركيز داخل الملعب، خاصة في المباريات ذات الضغط العالي والتي اعتاد النشامى على خوضها.



ويأتي هذا القلق في وقت يستعد فيه النشامى لمواجهات قوية في كأس العالم 2026 أمام منتخبات تتمتع بقدرات هجومية عالية، مثل الأرجنتين والنمسا والجزائر، ما يضاعف من أهمية جاهزية حراسة المرمى لتكون عنصر أمان وثقة في الخط الخلفي.





