قيادة الفيفا تدعم الرئيس جياني إنفانتينو "بشكل كامل"

وكان الفيفا، اعتذر أمس الأربعاء عن الأخطاء التي شابت خطة رئيسه إنفانتينو الفاشلة لبيع حصص في كأس العالم.
وأشار الاتحاد الدولي للكرة إلى أن كبار المسؤولين الذين حضروا قمة عُقدت في المغرب "جددوا دعمهم الكامل" لاستمراره في رئاسة الاتحاد.
وسعى الفيفا إلى إظهار جبهة موحدة في ظل الاضطرابات التي أثارتها خطط إنفانتينو المثيرة للجدل، وسط دعوات تطالبه بالتنحي عن منصبه.
وقال الفيفا في بيان إن الأمين العام ماتياس غرافستروم وأعضاء مجلس الإدارة الذين شاركوا في الاجتماع أعربوا عن دعمهم للرئيس الذي يواجه انتقادات.
وأشار البيان، في معرض حديثه عن خطة بيع حصص من أرباح كأس العالم عبر شركة تجارية تابعة تحمل اسم "فيفا فوروارد إنتربرايز"، إلى أنه "تم الإقرار بالأخطاء التي ارتكبت"، وأن "آلية تنفيذ هذه الخطوة كان ينبغي أن تُدار بطريقة مختلفة".
وأضاف الفيفا أنه أرسل رسالة إلى مجلس الاتحاد والاتحادات الأعضاء يعتذر فيها عن الأخطاء، متعهدا بـ "ضمان عدم تكرارها".
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