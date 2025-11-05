كورتوا "عريس" ليلة ريال مدريد وليفربول رغم مرارة الخسارة

الوكيل الإخباري - سيطر تألق حارس ريال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا على قمة ليلة الأبطال التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" بين البطل التاريخي للبطولة، وليفربول التي انتهت لمصلحة الفريق الإنجليزي بهدف يتيم يعكس توهج الحارس البلجيكي.

اضافة اعلان

ورغم خسارة فريقه إلا أن مرارتها لم تكن كافية لإطفاء بريق كورتوا، الذي خطف الأضواء من الجميع بأداء بطولي أبهر الجماهير ووقف كالسد المنيع أمام سيل من الهجمات الحمراء، وتصدى لكرات محققة كادت أن تترجم إلى أهداف لولا براعة ردّ فعله وسرعته المذهلة في حماية مرماه، ليمنع النتيجة من أن تتفاقم على فريقه.

ورغم أن لاعبي ريال مدريد لم يقدموا المستوى الذي يشفع لهم بالفوز أو حتى الخروج بالتعادل على أقل تقدير، إلا أن الأداء الفردي اللافت لكورتوا جعل اسمه يتصدر عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الجمهور "عريس الليلة" بلا منازع.



الجماهير على منصات التواصل تفاعلت بشكل واسع مع تألق الحارس، وتداولت مقاطع تصدياته خلال المباراة، مؤكدين أنه "حتى في الهزيمة، هناك من يصنع المجد".





السؤال القادم .. هل هو من الافضل في التاريخ؟ قصة ان كورتوا افضل حارس في العالم هذا شيء ما فيه نقاش ..السؤال القادم .. هل هو من الافضل في التاريخ؟ pic.twitter.com/Uz0wdFVISd November 4, 2025



pic.twitter.com/Td27aNTOGH كورتوا من جديد كورتوا لا يتوقف!!!!!!! 😱😱😱😱 November 4, 2025

امامك كورتوا 🧤🤯🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pSnGu3QaGY November 4, 2025