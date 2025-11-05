الأربعاء 2025-11-05 01:37 ص
 

كورتوا "عريس" ليلة ريال مدريد وليفربول رغم مرارة الخسارة

ل
جانب من تألق كورتوا
 
الأربعاء، 05-11-2025 12:56 ص

الوكيل الإخباري - سيطر تألق حارس ريال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا على قمة ليلة الأبطال التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" بين البطل التاريخي للبطولة، وليفربول التي انتهت لمصلحة الفريق الإنجليزي بهدف يتيم يعكس توهج الحارس البلجيكي.

اضافة اعلان

 

ورغم خسارة فريقه إلا أن مرارتها لم تكن كافية لإطفاء بريق كورتوا، الذي خطف الأضواء من الجميع بأداء بطولي أبهر الجماهير ووقف كالسد المنيع أمام سيل من الهجمات الحمراء، وتصدى لكرات محققة كادت أن تترجم إلى أهداف لولا براعة ردّ فعله وسرعته المذهلة في حماية مرماه، ليمنع النتيجة من أن تتفاقم على فريقه.

 

ورغم أن لاعبي ريال مدريد لم يقدموا المستوى الذي يشفع لهم بالفوز أو حتى الخروج بالتعادل على أقل تقدير، إلا أن الأداء الفردي اللافت لكورتوا جعل اسمه يتصدر عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الجمهور "عريس الليلة" بلا منازع.


الجماهير على منصات التواصل تفاعلت بشكل واسع مع تألق الحارس، وتداولت مقاطع تصدياته خلال المباراة، مؤكدين أنه "حتى في الهزيمة، هناك من يصنع المجد".

 

 

 

 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

ترند كورتوا "عريس" ليلة ريال مدريد وليفربول رغم مرارة الخسارة

ل

عربي ودولي رئيس الوزراء الهنغاري يجدد رفضه لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيًّا نفّذها الإسرائيليون في تشرين أول

فلسطين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيًّا نفّذها الإسرائيليون في تشرين أول

انخفاض كبير على أسعار البيتكوين

أسواق ومال انخفاض كبير على أسعار البيتكوين

ا

عربي ودولي تحول دبلوماسي لافت.. هدنة مرتقبة في السودان برعاية "الرباعية الدولية"

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الأربعاء وتحذيرات من الغبار

الطقس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الأربعاء وتحذيرات من الغبار

ل

عربي ودولي إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بالكامل بعد اكتشاف طائرات بدون طيار

إسرائيل تتسلم جثة رهينة من "حماس" في غزة

فلسطين إسرائيل تتسلم جثة رهينة من "حماس" في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة