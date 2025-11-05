كورتوا "عريس" ليلة ريال مدريد وليفربول رغم مرارة الخسارة

الجماهير على منصات التواصل تفاعلت بشكل واسع مع تألق الحارس، وتداولت مقاطع تصدياته خلال المباراة، مؤكدين أنه "حتى في الهزيمة، هناك من يصنع المجد".
السؤال القادم .. هل هو من الافضل في التاريخ؟ pic.twitter.com/Uz0wdFVISd
pic.twitter.com/Td27aNTOGH
-
أخبار متعلقة
-
جدل واسع على منصات التواصل حول أسعار الحلاقة في الأردن
-
الدون يشعل السوشيال ميديا .. 24 مليون تفاعل على لقطة العقال والاحتفال الأيقوني
-
مطالبات بفصل جماهير الفيصلي والوحدات في دوري السلة
-
النحس لا زال يطارد رونالدو مع النصر .. والاتحاد يصمد بعشرة لاعبين
-
تعرف على الخبير الذي استعان به برشلونه لتقويم سلوك "يامال"
-
"الفاشر" تستغيث.. دعوات لإنقاذ المدنيين من الحصار والموت
-
الأردنيون يستذكرون الشاعر حبيب الزيودي في ذكرى رحيله
-
ألونسو ينجح في فك عقدة فليك ويحقق الانتصار الأول له في الكلاسيكو "مدرباً"