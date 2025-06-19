الخميس 2025-06-19 11:02 ص
 

كيف تفاعل الأردنيون مع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل؟

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أرشيفية
 
الخميس، 19-06-2025 10:05 ص

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن مع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وقاموا بتوثيق مشاهد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في سماء المملكة.

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اللافت أن الأمر تعدى تصوير تلك الصواريخ والمسيرات من بعيد، بل اقتربوا منها والتقطوا صورا شخصية معها وسط تحذيرات أمنية مشددة من الاقتراب من الأجسام التي قد تشكل خطرا يهدد حياة كل من يقترب منها.

 



واعتاد الأردنيون خلال الأيام القليلة الماضية على الخروج إلى الشوارع واعتلاء أسطح المنازل لتوثيق الصواريخ التي تذهب باتجاه تل أبيب، ولم يخلُ الأمر من السخرية الكبيرة والتعليقات الطريفة على مشاهد الصواريخ.

 



ولم تخلُ التعليقات من الإشادة والثناء على جاهزية القوات المسلحة وسرعة تعاملها مع أي تهديد جوي، مؤكدين ثقتهم الكاملة بالجيش وقدرته على حماية الأجواء وحدود المملكة وسط الأوضاع المتوترة في الإقليم.

 



وكانت حذرت مديرية الأمن العام من الاقتراب من أي أجسام غريبة أو من مناطق سقوط صواريخ أو مسيرات أو أجزاء منها، والتي قد تكون خطيرة جدا على حياة المواطنين.

 

 

 
gnews

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ترند كيف تفاعل الأردنيون مع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل؟



 
 





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