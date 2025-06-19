كيف تفاعل الأردنيون مع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل؟

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن مع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وقاموا بتوثيق مشاهد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في سماء المملكة.

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ربي اجعل هذا البلد امنا مطمئن🙏#حب_الاردن #الجيش_العربي #القوات_المسلحة_الاردنية pic.twitter.com/pgdbCncthq الشغله بطل فيها مزحربي اجعل هذا البلد امنا مطمئن🙏 #الاردن June 17, 2025



اللافت أن الأمر تعدى تصوير تلك الصواريخ والمسيرات من بعيد، بل اقتربوا منها والتقطوا صورا شخصية معها وسط تحذيرات أمنية مشددة من الاقتراب من الأجسام التي قد تشكل خطرا يهدد حياة كل من يقترب منها.





التزموا يا نشامى 🙏 يعني اقسم بالله ما بصير بدك تتصور سلفي مع الصاروخ ؟!التزموا يا نشامى 🙏 pic.twitter.com/BjujS2Haut June 14, 2025



واعتاد الأردنيون خلال الأيام القليلة الماضية على الخروج إلى الشوارع واعتلاء أسطح المنازل لتوثيق الصواريخ التي تذهب باتجاه تل أبيب، ولم يخلُ الأمر من السخرية الكبيرة والتعليقات الطريفة على مشاهد الصواريخ.



السيادة الأردنيـة تكتب بالنار والشهب 🦅🇯🇴👑 #إسرائيل

# pic.twitter.com/E7dDyetZEk #طهران الدفاعات الجوية الاردنية تسقط صاروخ ايراني في سماء الأردن ..السيادة الأردنيـة تكتب بالنار والشهب 🦅🇯🇴👑 #الأردن June 15, 2025



ولم تخلُ التعليقات من الإشادة والثناء على جاهزية القوات المسلحة وسرعة تعاملها مع أي تهديد جوي، مؤكدين ثقتهم الكاملة بالجيش وقدرته على حماية الأجواء وحدود المملكة وسط الأوضاع المتوترة في الإقليم.





لا تخافو من الصوت هاي طياراتنا واللي فيها عيالنا 🦅



طيران منخفض الآن في سماء الأردنpic.twitter.com/oguFWYIV98 و أنها من الأردن و إنها بسم الله الرحمن الرحيملا تخافو من الصوت هاي طياراتنا واللي فيها عيالنا 🦅طيران منخفض الآن في سماء الأردن #الجباه_السمر June 18, 2025



وكانت حذرت مديرية الأمن العام من الاقتراب من أي أجسام غريبة أو من مناطق سقوط صواريخ أو مسيرات أو أجزاء منها، والتي قد تكون خطيرة جدا على حياة المواطنين.