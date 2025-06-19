كيف تفاعل الأردنيون مع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل؟

ربي اجعل هذا البلد امنا مطمئن🙏#الاردن #حب_الاردن #الجيش_العربي #القوات_المسلحة_الاردنية pic.twitter.com/pgdbCncthq
اللافت أن الأمر تعدى تصوير تلك الصواريخ والمسيرات من بعيد، بل اقتربوا منها والتقطوا صورا شخصية معها وسط تحذيرات أمنية مشددة من الاقتراب من الأجسام التي قد تشكل خطرا يهدد حياة كل من يقترب منها.
التزموا يا نشامى 🙏 pic.twitter.com/BjujS2Haut
واعتاد الأردنيون خلال الأيام القليلة الماضية على الخروج إلى الشوارع واعتلاء أسطح المنازل لتوثيق الصواريخ التي تذهب باتجاه تل أبيب، ولم يخلُ الأمر من السخرية الكبيرة والتعليقات الطريفة على مشاهد الصواريخ.
السيادة الأردنيـة تكتب بالنار والشهب 🦅🇯🇴👑 #الأردن#طهران #إسرائيل
# pic.twitter.com/E7dDyetZEk
ولم تخلُ التعليقات من الإشادة والثناء على جاهزية القوات المسلحة وسرعة تعاملها مع أي تهديد جوي، مؤكدين ثقتهم الكاملة بالجيش وقدرته على حماية الأجواء وحدود المملكة وسط الأوضاع المتوترة في الإقليم.
لا تخافو من الصوت هاي طياراتنا واللي فيها عيالنا 🦅
طيران منخفض الآن في سماء الأردن#الجباه_السمر pic.twitter.com/oguFWYIV98
وكانت حذرت مديرية الأمن العام من الاقتراب من أي أجسام غريبة أو من مناطق سقوط صواريخ أو مسيرات أو أجزاء منها، والتي قد تكون خطيرة جدا على حياة المواطنين.
العالم كلة ينحرق المهم الأردن تكون فرحانة 🇯🇴
اخر حدود الأرض بالنسبة لنا هي الأردن 🇯🇴 pic.twitter.com/bPxT5rpuLx
-
أخبار متعلقة
-
أمير الكويت يستقبل الشرع بلافتة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي -صورة
-
بعد صفعة ماكرون .. دورات للدفاع عن النفس لمن تضربهم زوجاتهم
-
بالفيديو .. حفلة شواء على ضريح حافظ الأسد
-
حزن في إربد بعد جريمة قتل الشاب جواد العمري .. القصة كاملة
-
"مش مطولين لاحقينك".. مشهد وداع الناشط أبو سمير لأخيه يُبكي القلوب
-
هذا ما فعله صحفي يمني لسداد ديونه .. تصرفه أثار تعاطفاً عالمياً
-
إطلالة كاظم الساهر الجديدة تشعل السوشال ميديا.. وردّه يثير التفاعل - فيديو
-
تعليق محمد رمضان بعد الزلزال يثير موجة غضب على مواقع التواصل