كيف تفاعل الأردنيون مع "نظام الطيبات" للراحل العوضي

الوكيل الإخباري- في الفترة القليلة الماضية، تصدّر ما يُعرف بـ"نظام الطيّبات" المشهد الاجتماعي والصحي في الأردن، ليتحوّل من مجرد طرح غذائي متداول على منصات التواصل الاجتماعي إلى قضية نقاش يومي داخل البيوت والصالونات الشعبية، وبين المؤيدين والمعارضين، في ظل تزايد الاهتمام الشعبي به واتساع دائرة متابعته.





ويُلاحظ أن الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي يحظى بحضور لافت في الوعي الشعبي الأردني، خصوصًا لدى الفئات التي تبنّت نظامه الغذائي واعتبرت أنه قدّم مقاربة مختلفة للتغذية والصحة العامة، حيث يستشهد كثيرون بتجاربه وأحاديثه، لا سيما تلك المرتبطة بموضوعات الغذاء الصناعي، ومن بينها حديثه عن الدواجن والمواد المستخدمة في تسريع نموها.



في السياق الأردني، يربط متابعون بين انتشار “نظام الطيّبات” وبين تغيّرات ملحوظة في أنماط الاستهلاك الغذائي لدى بعض الأسر، إذ يشير مؤيدو النظام إلى أن الإقبال عليه ساهم في إعادة النظر في استهلاك الدواجن والبيض ضمن النظام الغذائي اليومي، وهو ما انعكس—بحسب وجهات نظر متداولة—على حركة السوق المحلية خلال الفترة الماضية.



كما يرى بعض المتابعين أن الحديث المتكرر عن النظام ساهم في زيادة وعي شرائح من المجتمع بمكونات الغذاء، ودفع نحو البحث عن بدائل غذائية أو تقليل الاعتماد على بعض المنتجات الحيوانية، في ظل قناعة لدى مؤيدين بأن النظام يقدم إطارًا مختلفًا للتعامل مع الغذاء اليومي.



وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تفاعل أردني واسع مع “نظام الطيّبات”، حيث تنتشر النقاشات بين مؤيدين يدافعون عنه بشدة، ومعارضين يطالبون بأدلة علمية واضحة تثبت أو تنفي جدواه. إلا أن اللافت—وفق ما يتم تداوله—أن شريحة من المتابعين تميل إلى عدم تصديق أي انتقادات توجه للنظام ما لم تُدعَم بدراسات علمية واضحة وموثقة.



هذا الواقع خلق حالة من الاستقطاب الرقمي، حيث أصبح النظام موضوعًا حساسًا في النقاش العام، يتداخل فيه الجانب الصحي بالتجربة الشخصية والثقة بالمعلومات المتداولة عبر المنصات الرقمية.



في المقابل، يعبّر عدد من المختصين والمتابعين عن مخاوف من الاعتماد الكلي على النظام دون إشراف طبي مباشر، مؤكدين أن أي تغيير جذري في النمط الغذائي قد تكون له آثار صحية مختلفة من شخص لآخر، خاصة في حال الاستغناء عن بعض العناصر الغذائية أو الأدوية دون بدائل طبية واضحة.



كما يطالب هؤلاء بضرورة تدخل الجهات الرسمية الصحية لتوضيح الصورة العلمية المرتبطة بالنظام، ووضع إطار مرجعي واضح يحد من تضارب المعلومات المتداولة، ويضمن سلامة الاستخدام الغذائي العام.



بين مؤيدين ومعارضين، تتعدد الروايات الفردية حول “نظام الطيّبات” في الأردن؛ فبينما يؤكد البعض أنهم لمسوا تحسنًا في صحتهم بعد اتباعه، يرى آخرون أن النتائج ليست واحدة، وأن التجارب تختلف باختلاف الحالة الصحية وطبيعة الالتزام بالنظام.



هذا التباين في التجارب ساهم في إبقاء النقاش مفتوحًا، وجعل النظام محور جدل مستمر بين فئات المجتمع المختلفة.



في ظل هذا الزخم، تتزايد الدعوات في الأوساط الاجتماعية إلى ضرورة تقديم توضيحات رسمية وعلمية حول النظام، للحؤول دون انتشار معلومات غير دقيقة أو مبالغ فيها، ولتفادي أي انعكاسات صحية سلبية قد تنتج عن التطبيق غير المدروس له، خصوصًا في حال الاعتماد عليه بشكل كامل دون استشارة طبية.



وفي المحصلة، يبقى “نظام الطيّبات” في الأردن حالة اجتماعية وصحية جدلية تجمع بين الإعجاب الشعبي والتجربة الفردية من جهة، والحذر الطبي والمطالبة بالدليل العلمي من جهة أخرى، في مشهد يعكس حجم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام حول القضايا الصحية الحديثة.





