كيف تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع "الهزة الأرضية " ؟

وتداول النشطاء بشكل كبير في الأردن وسوريا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الهزة، متسائلين فيما بينهم عمن شعر بها، مطلقين وسم "الهزة الأرضية".
بينما وثق نشطاء من داخل سوريا مقاطع فيديو من داخل منازلهم توثق لحظة وقوع الهزة، وأرفقوا تعليقاتهم بالدعاء : 'اللهم سلم"
كما وثقت صور أخرى خروج السوريين إلى الشوارع نتيجة الهلع الذي شعروا به بسبب الهزة الأرضية التي ضربت البلاد، فيما تداول نشطاء نبأ وفاة طفل سوري بعد أن سقط من يدي والدته نتيجة خوفها من الزلزال.
وأكد مركز الزلازل الأردني أن الهزة الأرضية وقعت شمال سوريا بقوة 5.2 درجات، وشعر بها الأردنيون في عمان والمناطق الشمالية ، مؤكدًا أنها من الزلازل المحسوسة وغير المدمرة.
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