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كيف تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع "الهزة الأرضية " ؟

ضربت شمال سوريا بقوة 5.5 درجات
ضربت شمال سوريا بقوة 5.2 درجات وشعر بها الأردنيون




 

الثلاثاء، 13-08-2024 10:53 ص

الوكيل الإخباري-   ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية بخبر الهزة الأرضية التي ضربت شمال سوريا ، وشعر بها الأردنيون.

وتداول النشطاء بشكل كبير في الأردن وسوريا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الهزة، متسائلين فيما بينهم عمن شعر بها، مطلقين وسم "الهزة الأرضية".

بينما وثق نشطاء من داخل سوريا مقاطع فيديو من داخل منازلهم توثق لحظة وقوع الهزة، وأرفقوا تعليقاتهم بالدعاء : 'اللهم سلم"

كما وثقت صور أخرى خروج السوريين إلى الشوارع نتيجة الهلع الذي شعروا به بسبب الهزة الأرضية التي ضربت البلاد، فيما تداول نشطاء نبأ وفاة طفل سوري بعد أن سقط من يدي والدته نتيجة خوفها من الزلزال.

وأكد مركز الزلازل الأردني أن الهزة الأرضية وقعت شمال سوريا بقوة 5.2 درجات، وشعر بها الأردنيون في عمان والمناطق الشمالية ، مؤكدًا أنها من الزلازل المحسوسة وغير المدمرة.

 

 

  

 

  

 

gnews

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