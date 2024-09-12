كيف عبّر الأردنيون عن آرائهم في نتائج الانتخابات النيابية؟

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الوكيل الإخباري- تفاعل العديد من الأردنيين مع إعلان نتائج الانتخابات النهائية لمجلس النواب العشرين. اضافة اعلان





وأطلق الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة وسوم مع اعلان النتائج لتتصدر الترند اليوم الخميس ، حيث رحب نشطاء بتحقيق صالح العرموطي أعلى الأصوات على مستوى المملكة مطلقين هاشتاغ #صالح العرموطي .



ومن بين التغريدات ، كتب أحدهم: "صالح العرموطي الأول على المملكة بـ30 ألف صوت، كالنجم الساطع، رمز للوفاء والعروبة"، وعلق آخر: "صالح العرموطي 30 ألف صوت نظيف، الناس لا يمكن أن تشتريه".



كما تصدر وسم #جبهة العمل الاسلامي منصة التواصل اكس والتي حققت 31 مقعدا نيابيا من اصل 38



واعتلى اسم النائب الأسبق فواز الزعبي منصات التواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد خسارته بالانتخابات النيابية لأول مرة متداولين مقاطع لأبرز كلماته وادواره في الدورات السابقة



ووثق النشطاء أيضا مقطع فيديو لوعكة صحية اصيب فيها النائب فواز الزعبي فور اعلان خسارته بالانتخابات الحالية .



فيما عبر آخرون عن رضاهم بنتائج الانتخابات، معربين عن أملهم بأن يشكل هذا المجلس نقلة نوعية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.



وكانت قد انطلقت الانتخابات النيابية في المملكة في العاشر من ايلول وتم اعلان النتائج النتهائية يوم أمس الاربعاء .