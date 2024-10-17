لقطة لجلالة الملك في الطفيلة تتصدر منصات التواصل

وتداول الأردنيون على مدار الـ 24 ساعة الماضية بشكل واسع لقطة تُظهر إنصات جلالة الملك وتواضعه للفنان التشكيلي أحمد عمير من اصحاب الهمم الذين تم تكريمهم بميدالية اليوبيل الفضي في الطفيلة.
يوضح مقطع الفيديو انحناء جلالة الملك للفنان أحمد عمير للسلام عليه عند تكريمه، بينما طلب الحديث مع جلالة الملك، ليتجاوب جلالته مع طلبه وينحني مرة أخرى للاستماع له باصغاء .
وكان من أول المشاركين في نشر الصورة الناطق باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، عبر حسابه الخاص على إنستغرام، معلقًا: "الملك مع أحد أبنائه في الطفيلة".
"سيدنا"، "إنصات ملكي"، "الن جانبك لقومك يحبوك تواضع لهم يرفعوك وابسط لهم يدك يطيعوك". . هكذا وضع الأردنيون تلعيقاهم على هذه اللفتة الانسانية لجلالة الملك .
يُذكر أن هذه ليست اللقطة الأولى التي يتم تداولها لتواضع جلالة الملك والأسرة الهاشمية خلال زيارته للمحافظات .
وكانت آخر اللقطات لجلالته في زيارته السابقة لعجلون، حيث استقبل فتاة أردنية وأشعرها بالأمان عندما قالت له: "سيدي أنا يتيمة الأب لكن أنت والد "، ليقوم جلالته بالسلام عليها مبتسمًا بحرارة وتم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل .
وكان جلالة الملك قد زار رفقة سمو ولي العهد الاربعاء محافظة الطفيلة ضمن زيارته للمحافظات بمناسبة اليوبيل الفضي.
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