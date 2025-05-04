لورنس المنسي يطلب الدعاء لزوجته آية بعد بدء رحلة علاج السرطان

أثار صانع المحتوى الأردني لورنس المنسي تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف في منشور مؤثر عن إصابة زوجته آية الشوبكي بمرض السرطان، وبدءها أولى جلسات العلاج الكيميائي.
ونشر المنسي صورةً تظهر أجهزة طبية داخل المستشفى، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "اليوم بدأت آية أول جرعة من العلاج الكيماوي.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل." كما شارك دعاءً خاصًا بالشفاء، داعيًا لزوجته ولكل مرضى المسلمين.
وضجّت منصات التواصل بالدعاء والتعاطف، حيث عبّر المتابعون عن دعمهم الكبير لآية وللورنس، متمنين لها الشفاء العاجل والصبر في هذه المرحلة الصعبة.
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