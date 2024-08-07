"ليست ظاهرة بل جريمة".. العيارات النارية حديث الأردنيين

الوكيل الإخباري- تصدر وسم العيارات النارية منصة "إكس" في الأردن استعدادًا لإعلان نتائج الثانوية العامة يوم غد الخميس.



وشدد الأمن العام على ضرورة التعامل بشكل حازم مع ظاهرة إطلاق العيارات النارية، واتخاذ المقتضى القانوني مع مرتكبيها في حال وقوعها، ونشر الأمن عبر حسابه على "إكس" مقطع فيديو علق عليه قائلًا: "ليست ظاهرة... بل جريمة ستطال يد العدالة كل من يرتكبها".



#الأردن #لا_لإطلاق_العيارات_النارية #لا_تقتلني_بفرحك pic.twitter.com/OD3F3pIL7E ليست ظاهرة... بل جريمة ستطال يد العدالة كل من يرتكبها #الأمن_العام August 6, 2024

كما نشر الحساب قصة أحد الأطفال المتوفين نتيجة إصابته بعيار ناري "رصاصة طائشة"، إذ ظهرت والدته في المقطع قائلة: "ابني قلي لبسيني أواعي العيد بدي أنزل ع بيت جدي.. ولا فرحنا بالعيد ولا فرحنا بإشي!! حسبي الله باللي كان السبب".



#الأردن #لا_لإطلاق_العيارات_النارية #لا_تقتلني_بفرحك pic.twitter.com/B4GIUS7L5e رسالة بدون مجاملة لكل مطلق عيار ناري: "ابني قلي لبسيني أواعي العيد بدي أنزل عبيت جدي.. ولا فرحنا بالعيد ولا فرحنا بإشي!! حسبي الله بإلي كان السبب" #الأمن_العام August 5, 2024

وفي حين جددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم إلى الالتزام بوثيقة منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات والتي تم إطلاقها سابقًا.



وعبر الأردنيون عن القلق المتزايد لدى المواطنين من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات المختلفة، وخاصة في النجاح، مشاركين قصصهم وتجاربهم مع العيارات النارية، محذرين من المخاطر التي تترتب عليها.



يذكر أن مديرية الأمن العام أعلنت عن حملة مكثفة لضبط مطلقي العيارات النارية ومحاسبتهم قانونيًا، كما تم تفعيل خطوط ساخنة للإبلاغ عن أي حالات إطلاق نار، وتوجيه تعليمات للأجهزة الأمنية بالتواجد المكثف في المناطق التي تكثر فيها هذه الظاهرة.