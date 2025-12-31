"ما عاصمة فلسطين؟".. فيديو لأبي عبيدة مع ابنه الشهيد يجتاح مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو من دقيقة يظهر فيه المتحدث السابق للقسام الشهيد حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة) مع ابنه الذي استشهد معه يكشف جزءا من الجانب الشخصي للملثم الذي كان العالم كله ينتظر كلماته وتصريحاته.

مقطع صغير أحتفظ به لأخي حذيفة وهو يعلم ابنه (الشـ.هـ.يـ./د يمان) ويُدلّله بلطف..

كانت شخصية شقيقي -تقبله الله- عجيبة فريدة تجمع بين القـيادة والأبوة، والشراسة واللطف، والحزم واللين، كلٌ في حينه..

كان أباً حنوناً ومربياً.

ونعت عائلة الكحلوت في قطاع غزة، ابنها حذيفة، الذي أعلنت كتائب القسام استشهاده -الاثنين الماضي- خلال العدوان على قطاع غزة.



وقالت عائلة الكحلوت في بيان رسمي، إن حذيفة استشهد رفقة زوجته وابنتيه ونجله، في عملية اغتيال في أغسطس/آب الماضي.



ونجله الذي استشهد معه هو يمان، ظهر معه في فيديو يداعبه ويلعب معه ويسأله عدة أسئلة، منها "ما عاصمة فلسطين؟" فيجيب الطفل الشهيد سريعا إنها "القدس".



ونشر الفيديو شقيق أبو عبيدة مؤكدا أنه يحتفظ به لأخيه ويصفه بأنه "أب حنون ومربٍ وأخ وقائد وتكاد المناقب الحسنة كلها لا تغادره".



ويقول الصحفي الفلسطيني "يوسف شرف" بأنه "ليس مقطعًا عابرا، هذا أبو عبيدة في فيديو مع ابنه يمان".



وتابع الصحفي من غزة إنه "قائد في الميدان، وأب يزرع الرجولة بلطف. يمان لم يكن طفلًا خلف الكاميرا، بل رفيق الدرب حتى ارتقيا معا، أبا وابنا شهيدين".



وانتشر هذا الفيديو كالنار في الهشيم في مواقع التواصل، وخاصة أن أبو عبيدة كان يظهر أمام الملأ وهو ملثم ويتكلم بكل جدية وعنفوان، ولكن في هذا الفيديو ظهر أبا حنونا يلاعب نجله ويعلمه عد الأرقام ويسأله أسئلة من قبيل:

من ربك؟

ما دينك؟

من نبيك؟

ما عاصمة فلسطين؟

ما عاصمة مصر؟



وتعليقا على الفيديو يقول "منيب أحمد": "كلكم ثمار ونعم الثمار".



ويقول فوزا المصري إن "الطفل طير من طيور الجنة"



أما حساب "الأيوبي" فنشر صورة مركبة لمقاومين أحدهما طفل وكتب عليها "اللي خلف ما مات"



أما حساب "مو المصري" فينقل كلاما لعبد الله شقيق "أبو عبيدة" بأنه كان "شخصية عجيبة فريدة تجمع بين القـيادة والأبوّة، والشّراسة واللطف، والحزم واللين، كلٌ في حينه".



وعن الجانب الشخصي في حياة "الملثم" وكيف كان يعامل أبناءه وعائلته، يقول شقيقة إنه "كان إنسانًا في بيته، ويُعلِّم أبناءه القرآن".