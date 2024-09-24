"مرض غامض" يثير قلق المصريين.. ما علاقته بالمياه ؟

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الوكيل الإخباري- أثار انتشار مرض غامض في محافظة أسوان المصرية وقراها جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أصاب مئات الأشخاص الذين استدعي نقلهم إلى المستشفيات وسط مطالبات بضرورة توضيح حقيقة الأمر. اضافة اعلان





وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "إكس" صورًا لتكدس المرضى في المستشفيات، متخوفين من خطورة المرض الذي لم يتضح أسبابه حتى الآن وسط حديث عن تلوث مياه الشرب ، وفقًا لما ذكره بعضهم.



وتراوحت تحليلات النشطاء بين الحديث عن عدوى موسمية عادة ما تنتشر في أسوان في هذا الوقت من العام، والتحذير من تفشّي وباء الكوليرا، حيث إن أعراضه مشابهة بشكل كبير لأعراض هذا المرض .



فيما ادعى اخرون ان العدوى وصلت الى الاسكندرية مع تخوفات من انتشارها بكافة انحاء البلاد .



من جهته، قال محافظ أسوان إسماعيل كمال إنه "لا حاجة إلى إخفاء" أي تفاصيل، نافيًا وجود حالات كوليرا في أسوان، ومؤكدًا لوسائل الإعلام أن "الوضع الصحي في أسوان مستقر".



ووصفت وزارة الصحة المصرية ما يُثار بأنه مزيج من الشائعات، مشيرةً إلى أن بعض الأشخاص أصيبوا بنزلات معوية، وقد سُجلت الإصابات في مناطق محدودة، منها قريتا أبو الريش ووادي عربة وبعض قرى مركز دراو بمحافظة أسوان.



وبلغ عدد المصابين بالمرض وفقا لاحدث احصائية لوزارة الصحة المصرية 480 حالة، حُجزت منها 168 حالة فقط في مستشفيات المحافظة، وتعافى منهم 49 مريضًا.