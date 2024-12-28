مستشفى كمال عدوان يعتلي منصات التواصل .. جرائم يشيب لها الرأس بعد الاقتحام

مشاهد اقتحام المستشفى وإخراج الأطباء والمرضى وهم عراة حفاة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد أن قام الاحتلال باعتقال العديد منهم وإصدار أوامر للمرضى في المستشفى بالتوجه لمستشفيات أخرى مشياً على الأقدام ، وترك مرضى آخرين على أسرة الشفاء بعد انقطاع الأكسجين عنهم وتركهم لمصير مجهول .
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل أخباراً تفيد بأن العديد من الكوادر الطبية في المستشفى استشهدوا حرقاً بعد أن أشعل الاحتلال النار في المستشفى ، أمام مرأى ومسمع جميع العالم الصامت أمام هذه المجازر .
أما المصيبة الأكبر في هذا الاقتحام للمستشفى فهو ما تم تداوله بخصوص النساء المتواجدات في أروقة وممرات وغرف المستشفى ، واللواتي أجبرن على خلع ملابسهن أمام الجميع ، ومن كانت رفضت منهن تعرضت لضرب مبرح أمام مرأى الجميع ، حتى أن أحدهم نشر "يا شيبة رأسي ، خلعوا ملابس النساء أمام أنظار الجميع .
أما من جانبه ، فكما جرت العادة لجيش الاحتلال ولناطقه الإعلامي بالتبرير الأوحد لهذه الجرائم ، هو أن المستشفى كان عبارة عن تجمع إرهابي لحماس وجنودها والعناصر المقاتلة ، وهو الأمر الذي نفته حركة حماس وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بأسره أن يتحرك لمنع مثل هذه الجرائم المرتكبة لأول مرة في تاريخ الإنسانية .
عدد من الكوادر الطبية استشهدوا حرقا بالنيران داخل مستشفى كمال عدوان— Dr. Said Thabit - د.سعيد ثابت (@SaaidThabit) December 28, 2024
انتهت حكاية مستشفى كمال عدوان— Hanzala (@Hanzpal2) December 27, 2024
الجيش يعتقل الطاقم الطبي والمرضى و يحرق المستشفى في هذه اللحظات. pic.twitter.com/U5EnYk9aEH
-
أخبار متعلقة
-
مظاهرات ليلية بالقاهرة .. ما حقيقتها ؟
-
استشهاد جد "روح الروح" يثير تفاعلا عبر منصات التواصل
-
وسم الجنسية الأردنية يتصدر منصات التواصل.. ما القصة؟
-
سجن "صيدنايا" يعتلي منصات التواصل .. محاولات فتح زنازينه لا تزال مستمره
-
هكذا علق نجوم مسلسل "باب الحارة" على سقوط نظام الأسد
-
كيف تفاعل الأردنيون مع منح الثقة لجعفر حسان؟
-
طهران تعتلي منصات التواصل .. 20 ألف مقاتل إيراني للتصدي لـ"ردع العدوان"
-
من هو الطيار الأردني الذي ضجت مواقع التواصل بذكراه بعد رحيله بـ 7 أعوام؟