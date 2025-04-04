مسلسل "ذا سيمبسونز" يتوقع اغتيال ترامب الأسبوع القادم -صورة

التغريدة أشعلت مواقع التواصل، وانهالت التعليقات من المتابعين ما بين مصدّق ومشكك، وسط تحليلات وتأويلات تربط "نبوءات" المسلسل التي اشتهر بها في الماضي – مثل فوز ترامب بالرئاسة، وكورونا، وانفجار تحت البحر – بتطورات سياسية قد تكون قادمة .
وبالعودة للحلقة التي تم تداولها، يظهر فيها ترامب وهو ممدد في تابوت خلال مشهد غامض أثار تكهنات منذ سنوات، وها هو يعود للواجهة الآن بعد تغريدة كوهين المريبة .
السيمسونز يتنباون وفاة ترامب الاسبوع المقبل. فهل يخطئون هذه المرة؟؟ pic.twitter.com/5ud2kkyenP— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) April 3, 2025
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