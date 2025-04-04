الجمعة 2025-04-04 04:28 م
 

مسلسل "ذا سيمبسونز" يتوقع اغتيال ترامب الأسبوع القادم -صورة

محاولة اغتيال دونالد ترامب، يوليو الماضي
محاولة اغتيال دونالد ترامب، يوليو الماضي
 
الجمعة، 04-04-2025 01:56 م
الوكيل الإخباري-   أثار الإعلامي والمحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره تغريدة مثيرة للجدل، حيث أشار إلى أن مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "ذا سيمبسونز" (The Simpsons) توقّع اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال الأسبوع القادم في حلقة قديمة.اضافة اعلان


التغريدة أشعلت مواقع التواصل، وانهالت التعليقات من المتابعين ما بين مصدّق ومشكك، وسط تحليلات وتأويلات تربط "نبوءات" المسلسل التي اشتهر بها في الماضي – مثل فوز ترامب بالرئاسة، وكورونا، وانفجار تحت البحر – بتطورات سياسية قد تكون قادمة .

 وبالعودة للحلقة التي تم تداولها، يظهر فيها ترامب وهو ممدد في تابوت خلال مشهد غامض أثار تكهنات منذ سنوات، وها هو يعود للواجهة الآن بعد تغريدة كوهين المريبة .


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محاولة اغتيال دونالد ترامب، يوليو الماضي

ترند مسلسل "ذا سيمبسونز" يتوقع اغتيال ترامب الأسبوع القادم -صورة



 
 





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