مشهد مهيب.. الأردنيون يودّعون زغلول النجار

الوكيل الإخباري- شيّع الأردنيون، اليوم الاثنين، جثمان العالم والداعية المصري الدكتور زغلول النجار في أجواء يسودها الحزن والاحترام، بعد مسيرة علمية ودعوية امتدت لأكثر من ستين عاما، قدم خلالها إرثا فكريا ترك أثرا واسعا في مجالات الإعجاز العلمي والدعوة الإسلامية.



وشهد مسجد أبو عيشة في العاصمة عمّان حضورا حاشدا من المصلين الذين توافدوا من مختلف المحافظات، تلبية لواجب الوداع والوفاء لعالمٍ كرّس حياته لنشر المعرفة وربط العلم بالإيمان، فيما غلبت مشاعر التأثر والدعاء على وجوه المشاركين في الجنازة.



وتقدّم صفوف المشيّعين عدد من العلماء والدعاة، الذين أشادوا بسيرة الدكتور النجار وجهوده في خدمة الإسلام والفكر العلمي، مؤكدين أن وفاته خسارة للأمة، غير أن إرثه العلمي والفكري سيبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة.

