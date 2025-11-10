مشهد مهيب.. الأردنيون يودّعون زغلول النجار

وشهد مسجد أبو عيشة في العاصمة عمّان حضورا حاشدا من المصلين الذين توافدوا من مختلف المحافظات، تلبية لواجب الوداع والوفاء لعالمٍ كرّس حياته لنشر المعرفة وربط العلم بالإيمان، فيما غلبت مشاعر التأثر والدعاء على وجوه المشاركين في الجنازة.
وتقدّم صفوف المشيّعين عدد من العلماء والدعاة، الذين أشادوا بسيرة الدكتور النجار وجهوده في خدمة الإسلام والفكر العلمي، مؤكدين أن وفاته خسارة للأمة، غير أن إرثه العلمي والفكري سيبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة.
"وما تدري نفس بأي أرض تموت". pic.twitter.com/itxPgIMjIn
