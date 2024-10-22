مطار بن غوريون يعتلي منصات التواصل .. ومنظومة "ثاد" تفشل مبكراً

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مشاهد مصورة ولقطات تظهر لحظة دخول صواريخ حزب الله سماء الاحتلال واقترابها من الأهداف التي أرسلت لها ، حيث وثقت المشاهد المصورة لحظة سقوط الصواريخ في تل أبيب وفشل المنظومة الأمريكية الجديدة "ثاد" في التعامل مع الصواريخ المقاومةوإسقاطها .
كما شهد اليوم الثلاثاء إعلان جيش الاحتلال لإجراءات الطوارئ في منطقة تل أبيب ووقف حركة الطيران بالكامل حتى إشعار آخر ، وهو الأمر الذي تسبب بعودة بعض الطائرات وتحويل مسارها هرباً من صواريخ المقاومة .
المشهد الصباحي في الكيان الصهيوني..— Dima Halwani (@DimaHalwani) October 22, 2024
▪️4 مليون مستوطن في الملاجئ.
▪️جنون ورعب في صفوف المستوطنين.
▪️المستوطنون بلّغوا عن انفجارات مرعبة.
▪️وقف حركة الطيران بالكامل في مطار اللد "بن غوريون".
▪️إجراءات طوارئ في تل أبيب الكبرى.
▪️شلل في تل ابيب بسبب تساقط الصواريخ الاعتراضية… pic.twitter.com/ReMesp7OgU
#عاجل— غـــ𓂆ـــــــزة 🇵🇸 (@SaifALSHamr) October 22, 2024
وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن غوريون والجيش يعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب
المقاومة الإسلامية حزب الله
قصفت المقاومة الإسلامية قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية#الضاحية_الجنوبية #لبنان #قاطعوا_MBC #صباح_الخير pic.twitter.com/IeP84fcXoQ
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