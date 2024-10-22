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مطار بن غوريون يعتلي منصات التواصل .. ومنظومة "ثاد" تفشل مبكراً

مطار بن غوريون
مطار بن غوريون
الثلاثاء، 22-10-2024 01:22 م
الوكيل الإخباري- اعتلى وسم #مطار_بن_غوريون منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء تعليق الرحلات في المطار وإغلاقه بسبب الصواريخ اللبنانية التي أرسلت تجاه المطار والمناطق المحيطة به .اضافة اعلان


وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مشاهد مصورة ولقطات تظهر لحظة دخول صواريخ حزب الله سماء الاحتلال واقترابها من الأهداف التي أرسلت لها ، حيث وثقت المشاهد المصورة لحظة سقوط الصواريخ في تل أبيب وفشل المنظومة الأمريكية الجديدة "ثاد" في التعامل مع الصواريخ المقاومةوإسقاطها .

كما شهد اليوم الثلاثاء إعلان جيش الاحتلال لإجراءات الطوارئ في منطقة تل أبيب ووقف حركة الطيران بالكامل حتى إشعار آخر ، وهو الأمر الذي تسبب بعودة بعض الطائرات وتحويل مسارها هرباً من صواريخ المقاومة .






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