 
الإثنين 2025-02-03 05:34 م
 

مطالبات متزايدة على مواقع التواصل بشمول 22 ألف طالب بالمنح والقروض الجامعية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الإثنين، 03-02-2025 03:44 م
الوكيل الإخباري-   تتزايد الأصوات المطالبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشمول 22 ألف طالب وطالبة في برنامج المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الجديد، وذلك بعد أن تم رفض طلبات هؤلاء الطلاب للاستفادة من هذا البرنامج الحيوي.اضافة اعلان


وتداول الناشطون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وسم #شمول_جميع_طلبة_المنح_والقروض، مؤكدين أن رفض الطلبات سيؤدي إلى تهديد مستقبل هؤلاء الطلاب الجامعي، حيث سيضطر الكثير منهم إما لتأجيل دراستهم أو التخلي عنها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ذويهم.

وفي إطار هذه المناشدات، وجه العديد من المتفاعلين مطالبهم بشمول جميع الطلبة بقروض جامعية على الأقل.

يشار إلى أن 53,132 طالباً وطالبة استفادوا من المنح والقروض الجامعية هذا العام، بينما تم استبعاد نحو 22 ألف طالب وطالبة من هذا الدعم.
 
gnews

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