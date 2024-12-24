مظاهرات ليلية بالقاهرة .. ما حقيقتها ؟

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء مواقع التواصل بمصر وحول العالم مقاطع فيديو لمظاهرات في القاهرة قالوا انها تطالب باسقاط النظام المصري لتتصدر ترند منصات التواصل خلال 24 ساعة .

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ووثقت مقاطع متداولة بوسم #السيسي عبر منصة اكس اعمال شغب وهتافات بالقاهرة .



فيما اكدت وسائل اعلام مصرية عدم حقيقتها وقالوا انها مظاهرات قديمة وهي في اطار دعوة وترويج لمظاهرات جديدة .



ولم يصدر اي بيان رسمي من السلطات المصرية لغاية الآن .





🔴 فيما تبين بعد التدقيق بها أنها قديمة، وهدفها الدعوى إلى تظاهرات جديدة.



⚡️ احذروا من تداول المعلومات غير الدقيقة!



pic.twitter.com/aKjjLbpzQb 🚨🚨 انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تقول أنها لمظاهرات في مصر تطالب بإسقاط النظام ورحيل السيسي.🔴 فيما تبين بعد التدقيق بها أنها قديمة، وهدفها الدعوى إلى تظاهرات جديدة.⚡️ احذروا من تداول المعلومات غير الدقيقة! December 23, 2024

اندلاع احتجاجات في القاهرة تطالب بإسقاط نظام السيسي 🇪🇬 pic.twitter.com/MjNNuIxVd8 December 23, 2024





واقتربت نهاية ابن اليهودية السيسي ..pic.twitter.com/QcKEiR4s9q بداية #ثورة_المفاصل في شوارع العاصمة المصرية القاهرةواقتربت نهاية ابن اليهودية السيسي .. #الارض_الشعب_الجيش December 23, 2024