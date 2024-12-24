مظاهرات ليلية بالقاهرة .. ما حقيقتها ؟

ووثقت مقاطع متداولة بوسم #السيسي عبر منصة اكس اعمال شغب وهتافات بالقاهرة .
فيما اكدت وسائل اعلام مصرية عدم حقيقتها وقالوا انها مظاهرات قديمة وهي في اطار دعوة وترويج لمظاهرات جديدة .
ولم يصدر اي بيان رسمي من السلطات المصرية لغاية الآن .
🔴 فيما تبين بعد التدقيق بها أنها قديمة، وهدفها الدعوى إلى تظاهرات جديدة.
⚡️ احذروا من تداول المعلومات غير الدقيقة!
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واقتربت نهاية ابن اليهودية السيسي ..#الارض_الشعب_الجيش pic.twitter.com/QcKEiR4s9q
الشرطه تنسحب من امام طوفان الثوار في مصر !! pic.twitter.com/l5HbwWB5rk
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