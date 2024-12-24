 
الثلاثاء 2024-12-24 07:31 ص
 

مظاهرات ليلية بالقاهرة .. ما حقيقتها ؟

لقطة من الفيديو المتداول
لقطة من الفيديو المتداول
الثلاثاء، 24-12-2024 07:12 ص

الوكيل الإخباري-  تداول نشطاء مواقع التواصل بمصر  وحول العالم مقاطع فيديو لمظاهرات في القاهرة قالوا انها تطالب باسقاط النظام المصري لتتصدر ترند منصات التواصل خلال 24 ساعة .

اضافة اعلان


ووثقت مقاطع متداولة بوسم #السيسي عبر منصة اكس اعمال شغب وهتافات بالقاهرة  . 

فيما اكدت وسائل اعلام مصرية عدم حقيقتها وقالوا انها مظاهرات قديمة وهي في اطار دعوة وترويج لمظاهرات جديدة .

ولم يصدر اي بيان رسمي من السلطات المصرية لغاية الآن .

 

 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال الذهب عالمياً يواصل تسجيل خسارة

لقطة من الفيديو المتداول

ترند مظاهرات ليلية بالقاهرة .. ما حقيقتها ؟

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

فلسطين إسرائيل تقر لأول مرة بمسؤوليتها عن اغتيال هنية

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

عربي ودولي الجيش الأمريكي: نفذنا ضربة جوية في سوريا قتلت اثنين من تنظيم "داعش"

تعبيرية

شؤون برلمانية "مالية النواب" تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات

تعبيرية

أخبار محلية من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)

تعبيرية

فلسطين بصاروخ أُطلق من اليمن.. 20 مصابًا إسرائيليًا أثناء تدافعهم إلى الملاجئ



 




الأكثر مشاهدة