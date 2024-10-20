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مقاطعة "MBC" وهجوم لاذع يتصدران مواقع التواصل العربية

مقاطعة "MBC"ترند تصدر مواقع التواصل
مقاطعة "MBC"ترند تصدر مواقع التواصل
الأحد، 20-10-2024 01:46 م

الوكيل الإخباري-   تصدر التقرير  الأخير لقناة MBC   بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين" منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية  بين حملات مليونية لمقاطعة القناة وبين هجوم لاذع ضد التقرير والمحتوى الذي تقدمه القناة تجاه القضية الفلسطينية .

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وعبر نشطاء ومغردون بشكل كبير جداً في العالم العربي عن غضبهم من التقرير الذي وصف قادة المقاومة بالارهابيين والأشرار  مؤكدين ان ما جاء بالتقرير معادياً ومذلاً لحقوق الشهداء .


وانهالت التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل من مختلف الدول العربية :" لماذا هذا العداء العلني لأعدل قضية؟ هل هذه صحافة أم خيانة للعمل المهني؟" .. "#قاطعوا قناة mbc" .


وتصدرت مشاهد لاقتحام عراقيين مقر قناة MBC  في بغداد منصات التواصل ، مما دفع هيئة الاعلام في العراق الى اصدار قرار باغلاق القناة وسحب جيميع تراخيصها 


 وجاء في الفيديو الذي بثته مجموعة MBC  بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين" في إطار تقرير لبرنامج "MBC في أسبوع"، يوضح "كيف تخلص العالم من هؤلاء الأشرار"، بحسب نص التقرير.


ورصد الفيديو أبرز قادة الحركات الإسلامية المسلحة الذين تم اغتيالهم منذ عام 2000.


كما سلط التقرير الضوء على أبرز القياديين في حزب الله اللبناني وعلى رأسهم حسن نصر الله، وكذلك على زعماء حركة حماس الفلسطينية صالح العاروري وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار.

 
gnews

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