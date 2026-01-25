منصات التواصل تتشح بالسواد بعد فاجعة المحامية زينة المجالي

11:01 ص

الوكيل الإخباري- اتشحت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بالسواد عقب الإعلان عن وفاة المحامية الشابة زينة المجالي التي فارقت الحياة ليل السبت الأحد، إثر تعرضها لاعتداء بأداة حادة من قبل شقيقها في منطقة شمال العاصمة عمّان، وفق ما أفاد به مصدر أمني. اضافة اعلان





وأوضح المصدر أن المجالي أسعفت إلى أحد المستشفيات القريبة بعد الحادثة، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، مشيرا إلى أن المشتبه به بادر بتسليم نفسه للجهات الأمنية، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة ودوافعها.



وبرحيلها المفاجئ، انطفأت حياة شابة في ريعان عطائها وزهرة عمرها، تاركة خلفها قلوبا يعتصرها الألم والحسرة على فراق لم يكن في الحسبان.



وفور انتشار الخبر، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بموجة واسعة من الحزن والأسى، وتداول المئات من أصدقاء الفقيدة وزملائها في مهنة المحاماة صورها وكلمات النعي، مستذكرين مناقبها وأخلاقها ودماثة خلقها وعملها المميز.



وأكد متفاعلون أن رحيل زينة المجالي شكل صدمة كبيرة في الأوساط القانونية والاجتماعية، لما كانت تتمتع به من حضور مهني وإنساني لافت، معبرين عن حزنهم العميق لفقدانها، وراجين الرحمة لها والصبر والسلوان لذويها.

