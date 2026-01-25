منصات التواصل تتشح بالسواد بعد فاجعة المحامية زينة المجالي

وأوضح المصدر أن المجالي أسعفت إلى أحد المستشفيات القريبة بعد الحادثة، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، مشيرا إلى أن المشتبه به بادر بتسليم نفسه للجهات الأمنية، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة ودوافعها.
وبرحيلها المفاجئ، انطفأت حياة شابة في ريعان عطائها وزهرة عمرها، تاركة خلفها قلوبا يعتصرها الألم والحسرة على فراق لم يكن في الحسبان.
وفور انتشار الخبر، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بموجة واسعة من الحزن والأسى، وتداول المئات من أصدقاء الفقيدة وزملائها في مهنة المحاماة صورها وكلمات النعي، مستذكرين مناقبها وأخلاقها ودماثة خلقها وعملها المميز.
وأكد متفاعلون أن رحيل زينة المجالي شكل صدمة كبيرة في الأوساط القانونية والاجتماعية، لما كانت تتمتع به من حضور مهني وإنساني لافت، معبرين عن حزنهم العميق لفقدانها، وراجين الرحمة لها والصبر والسلوان لذويها.
-
أخبار متعلقة
-
"الفاقد الكهربائي" .. حيرة تصيب المواطن الأردني بين نفي شركات توزيع الكهرباء وتصريحات النائب القباعي
-
غازي الذيابي يعلن عن مكافأة مالية لرونالدو في حال الفوز على الهلال
-
بعد ساعتين من التعاقد معه.. الرشدان يترك بصمته ويصنع هدفا في ظهوره الأول مع نادي قطر
-
ريال مدريد يصدر بيانا حول مباراته أمام مكابي الإسرائيلي
-
ريال مدريد يتلقى صدمة كبيرة مع دخول العام الجديد
-
"ما عاصمة فلسطين؟".. فيديو لأبي عبيدة مع ابنه الشهيد يجتاح مواقع التواصل
-
باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار
-
حقيقة اعتذار الحكم السويدي للجماهير الأردنية