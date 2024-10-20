منصات التواصل تشهد هجوماً حاداً على الفنان تامر حسني بعد حفل الاسكندرية

ونشر مئات المغردين منشورات ملؤها الغضب على الفنان تامر حسني بسبب إقامته للحفل في هذا التوقيت ، خاصة وأن طائرات الاحتلال كانت ترتكب مجزرة شنيعة في دير البلح أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 75 فلسطينياً .
ونشر الصحفي الفلسطيني تامر المسحال منشوراً قال من خلاله: هنا أرض الجار العربي الأقرب لغزة .. حيث صورة من أمس لمشهد الحشد المهيب في حفل غنائي !
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