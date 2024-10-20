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منصات التواصل تشهد هجوماً حاداً على الفنان تامر حسني بعد حفل الاسكندرية

لقطة من حفل تامر حسني في الاسكندرية
لقطة من حفل تامر حسني في الاسكندرية
الأحد، 20-10-2024 01:22 م

الوكيل الإخباري- تلقى الفنان المصري تامر حسني هجوماً حاداً أمس السبت بعد أن أقام حفلاً لطلبة الثانوية العامة في محافظة الاسكندرية المصرية بحضور آلاف الأشخاص ، في ظل الحصار المستمر منذ أكثر من 14 يوم لما يزيد على 400 ألف في شمال قطاع غزة .

ونشر مئات المغردين منشورات ملؤها الغضب على الفنان تامر حسني بسبب إقامته للحفل في هذا التوقيت ، خاصة وأن طائرات الاحتلال كانت ترتكب مجزرة شنيعة في دير البلح أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 75 فلسطينياً .

ونشر الصحفي الفلسطيني تامر المسحال منشوراً قال من خلاله: هنا أرض الجار العربي الأقرب لغزة .. حيث صورة من أمس لمشهد الحشد المهيب في حفل غنائي !


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