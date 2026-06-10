مونديال المشاغبين .. لقطات خالدة هزّت تاريخ كأس العالم

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الوكيل الإخباري- رغم أن تاريخ كأس العالم لكرة القدم ارتبط بأسماء أساطير صنعوا المجد بالأهداف والألقاب، فإن بعض اللاعبين حجزوا مكانهم في ذاكرة الجماهير لأسباب مختلفة تماماً، بعدما تحولت تصرفاتهم المثيرة للجدل إلى محطات لا تقل شهرة عن الإنجازات الرياضية نفسها. اضافة اعلان





ومن بين أكثر الحوادث شهرة، تبقى واقعة اصطدام حارس ألمانيا الغربية هارالد "توني" شوماخر بالفرنسي باتريك باتيستون في نصف نهائي مونديال 1982 واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل في تاريخ البطولة.



فقد أسفر التدخل العنيف عن إصابات خطيرة لباتيستون شملت فقدان عدد من الأسنان وإصابة في فقرات العنق، بينما واصل شوماخر المباراة دون أن يتلقى بطاقة حمراء. وانتهت المواجهة بفوز ألمانيا الغربية بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3.



وفي مونديال 2006، شهدت مباراة البرتغال وهولندا في الدور ثمن النهائي ما عُرف لاحقاً بـ"معركة نورمبرغ".



وأشهر الحكم الروسي فالنتين إيفانوف خلالها 16 بطاقة صفراء وأربع بطاقات حمراء في رقم قياسي غير مسبوق.



وكان الهولندي خالد بولحروز من أبرز أبطال المشهد بعد تدخلاته العنيفة، فيما تعرض البرتغالي ديكو للطرد إثر حصوله على إنذارين.



ولم يخلُ نهائي كأس العالم 2010 بين إسبانيا وهولندا من مشهد صادم، بعدما وجه الهولندي نايجل دي يونغ ركلة مرتفعة إلى صدر الإسباني شابي ألونسو في لقطة شبّهها كثيرون بحركات فنون القتال.



ورغم عنف التدخل، اكتفى الحكم الإنجليزي هاورد ويب بمنحه بطاقة صفراء. وقال ألونسو لاحقاً إنه شعر وكأن جسده "تمزق" من شدة الضربة.



أما الإيرلندي روي كين، فقد دخل قائمة مشاغبي المونديال دون أن يخوض أي مباراة في نسخة 2002.



فقبل انطلاق البطولة في كوريا الجنوبية واليابان، انفجر خلافه مع مدرب منتخب بلاده ميك ماكارثي داخل المعسكر التدريبي، ووصل الأمر إلى تبادل عبارات قاسية أدت إلى مغادرته المنتخب وغيابه عن النهائيات.



وفي مونديال 2006 أيضاً، شهد العالم واحدة من أشهر اللقطات في تاريخ كرة القدم عندما وجه قائد فرنسا زين الدين زيدان "نطحة" برأسه إلى صدر المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي خلال المباراة النهائية.



وجاءت الواقعة بعد تبادل كلامي بين اللاعبين، قال زيدان لاحقاً إنه تضمن إساءة إلى والدته. وطُرد النجم الفرنسي في مباراته الأخيرة قبل الاعتزال، فيما خسرت فرنسا اللقب بركلات الترجيح.



ومن الصعب الحديث عن الجدل في كأس العالم دون التوقف عند هدف دييغو مارادونا الشهير في مرمى إنجلترا خلال ربع نهائي مونديال 1986. فقد سجّل الأسطورة الأرجنتينية الهدف بيده في لقطة لم يرصدها الحكم، ولا يزال الهدف حتى اليوم أحد أكثر الأحداث التحكيمية إثارة للجدل في تاريخ اللعبة.



كما ارتبط اسم الأوروغوياني لويس سواريز بأكثر من واقعة مثيرة. ففي مونديال 2010، منع هدفاً محققاً لغانا بلمس الكرة بيده على خط المرمى في اللحظات الأخيرة من ربع النهائي، ما أدى إلى طرده، لكن منتخب بلاده تأهل لاحقاً بركلات الترجيح.



وبعد أربع سنوات، عاد سواريز إلى واجهة الجدل عندما عضّ كتف المدافع الإيطالي جورجيو كييليني خلال مباراة في دور المجموعات، لينال عقوبة الإيقاف تسع مباريات دولية.



وبين الأهداف التاريخية واللقطات المثيرة للجدل، يثبت تاريخ كأس العالم أن البطولة لا تُخلّد الأبطال فقط، بل تحفظ أيضاً المشاهد التي أثارت الغضب والدهشة والجدل، لتبقى جزءاً من ذاكرة اللعبة الأكثر شعبية في العالم.





