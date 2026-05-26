نتائج الفحوصات تحسم موقف ميسي من المشاركة في المونديال

ووفقاً لما كشفه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن نتائج الفحوصات جاءت إيجابية، حيث تبين أن قائد منتخب الأرجنتين يعاني فقط من إجهاد عضلي بسيط نتيجة ضغط المباريات المتواصل، دون وجود أي تمزق أو إصابة قد تهدد مشاركته في المونديال.
وكانت المخاوف قد تصاعدت بعد ظهور علامات الإرهاق على ميسي مؤخراً، ما دفع الجهاز الطبي إلى إخضاعه لفحوصات دقيقة من أجل تقييم حالته قبل التحاقه بمعسكر منتخب الأرجنتين استعداداً للدفاع عن لقب كأس العالم.
وأشارت التقارير إلى أن الطاقم الفني بقيادة ليونيل سكالوني يشعر بارتياح كبير بعد الاطمئنان على الحالة البدنية للنجم الأرجنتيني، خاصة أن ميسي يعد الركيزة الأساسية للفريق وصاحب الدور الأبرز في التتويج التاريخي بمونديال 2022.
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج بدني وطبي خاص خلال الفترة المقبلة، بهدف تقليل الحمل البدني وضمان وصوله بأفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة.
وتترقب الجماهير الأرجنتينية ظهور ميسي في ما قد يكون آخر مشاركة له في كأس العالم، وسط آمال كبيرة بقيادة "التانغو" نحو الحفاظ على اللقب العالمي للمرة الثانية توالياً.
