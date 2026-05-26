الثلاثاء 2026-05-26 11:10 ص

نتائج الفحوصات تحسم موقف ميسي من المشاركة في المونديال

نتائج الفحوصات تحسم موقف ميسي من المشاركة في المونديال
نتائج الفحوصات تحسم موقف ميسي من المشاركة في المونديال
 
الثلاثاء، 26-05-2026 10:11 ص
الوكيل الإخباري-   طمأن ليونيل ميسي جماهير الأرجنتين قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما أكدت الفحوص الطبية عدم معاناته من أي إصابة خطيرة، إثر شعوره بانزعاجات عضلية خلال الأيام الماضية.اضافة اعلان


ووفقاً لما كشفه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن نتائج الفحوصات جاءت إيجابية، حيث تبين أن قائد منتخب الأرجنتين يعاني فقط من إجهاد عضلي بسيط نتيجة ضغط المباريات المتواصل، دون وجود أي تمزق أو إصابة قد تهدد مشاركته في المونديال.

وكانت المخاوف قد تصاعدت بعد ظهور علامات الإرهاق على ميسي مؤخراً، ما دفع الجهاز الطبي إلى إخضاعه لفحوصات دقيقة من أجل تقييم حالته قبل التحاقه بمعسكر منتخب الأرجنتين استعداداً للدفاع عن لقب كأس العالم.

وأشارت التقارير إلى أن الطاقم الفني بقيادة ليونيل سكالوني يشعر بارتياح كبير بعد الاطمئنان على الحالة البدنية للنجم الأرجنتيني، خاصة أن ميسي يعد الركيزة الأساسية للفريق وصاحب الدور الأبرز في التتويج التاريخي بمونديال 2022.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج بدني وطبي خاص خلال الفترة المقبلة، بهدف تقليل الحمل البدني وضمان وصوله بأفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة.

وتترقب الجماهير الأرجنتينية ظهور ميسي في ما قد يكون آخر مشاركة له في كأس العالم، وسط آمال كبيرة بقيادة "التانغو" نحو الحفاظ على اللقب العالمي للمرة الثانية توالياً.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يُعد البيض والزبادي اليوناني من أبرز الخيارات الصحية لوجبة الإفطار، بفضل احتوائهما على البروتين والعناصر الغذائية المهمة، لكن الزبادي اليوناني يتفوّق من حيث كمية البروتين في الحصة الواحدة. فبحسب Very

طب وصحة أيهما أفضل لوجبة الإفطار.. البيض أم الزبادي اليوناني؟

تعبيرية

تكنولوجيا بعيداً عن غوغل.. 6 محركات بحث تستحق التجربة الآن

ب

عربي ودولي الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة دخلت المجال الجوي الإيراني

وزير الثقافة الإسرائيلي يخضع للاستجواب الثالث في قضية فساد

عربي ودولي وزير الثقافة الإسرائيلي يخضع للاستجواب الثالث في قضية فساد

أحمد العوضي

فن ومشاهير أحمد العوضي: لم أتراجع عن وعد الزواج.. وسأعلنه قريباً

ل

أخبار محلية وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات

ب

عربي ودولي روسيا تكشف كيف جرى اغتيال القيادات الإيرانية

إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم

عربي ودولي إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم



 
 




الأكثر مشاهدة

 