نتنياهو الأعلى تداولاً .. فرح يغزو مواقع التواصل بإصابة سفاح القرن بالسرطان

وضجت مواقع التواصل بتغريدات النشطاء العرب والتي كشفت عن شماتة وأحقاد مشروعة بعد كل تلك الجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيشه في قطاع غزة منذ أكثر من عام ، حيث تمنى المغردون أن يطيل الله عمره وألمه ، وأن يذيقه ما ذاق منه أهالي قطاع غزة الأبرياء .
وتمنى العرب في تغريداتهم أن يعاني نتنياهو الأمرّين خلال مرضه ، كما أذاق الويلات لأهالي قطاع غزة ، متسبباً في استشهاد أكثر من 45 ألف شهيد وإصابة أكثر 105 ألف جريح ، غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ في غزة .
وكشفت مواقع إخبارية عبرية عن خضوع نتنياهو لعملية جراحية لإزالة البروستات المصابة بالسرطان في مستشفى هداسا بالقدس المحتلة ، حيث نقل إلى وحدة رعاية مركزة محمية تحت الأرض ، ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى لمراقبة حالته في الأيام القليلة المقبلة .
إصابة السرطان بمرض نتنياهو— محمود الحسنات ALHASANAT (@mahmoudalhsanat) December 29, 2024
اللهم لا تأخذه إلا بعد أن يتعذب في الدنيا
وتشفي صدورنا منه pic.twitter.com/1ZuFmXnzZY
عاجل⛔️:— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) December 29, 2024
تأكيد إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسرطان البروستاتا. اللهم عذبه في الدنيا بحق ماارتكبه من جرائم فى حق اهل غزة! pic.twitter.com/DHdGd1azc6
عاجل⛔️:— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) December 29, 2024
تأكيد إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسرطان البروستاتا. اللهم عذبه في الدنيا بحق ماارتكبه من جرائم فى حق اهل غزة! pic.twitter.com/DHdGd1azc6
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