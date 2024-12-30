 
الإثنين 2024-12-30 03:58 م
 

نتنياهو الأعلى تداولاً .. فرح يغزو مواقع التواصل بإصابة سفاح القرن بالسرطان

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الإثنين، 30-12-2024 03:50 م
الوكيل الإخباري-   أصابت مواقع التواصل في الوطن العربي حالة من الفرح الشديد بعد الإعلان عن إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرطان البروستات .اضافة اعلان


وضجت مواقع التواصل بتغريدات النشطاء العرب والتي كشفت عن شماتة وأحقاد مشروعة بعد كل تلك الجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيشه في قطاع غزة منذ أكثر من عام ، حيث تمنى المغردون أن يطيل الله عمره وألمه ، وأن يذيقه ما ذاق منه أهالي قطاع غزة الأبرياء .

وتمنى العرب في تغريداتهم أن يعاني نتنياهو الأمرّين خلال مرضه ، كما أذاق الويلات لأهالي قطاع غزة ، متسبباً في استشهاد أكثر من 45 ألف شهيد وإصابة أكثر 105 ألف جريح ، غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ في غزة .

وكشفت مواقع إخبارية عبرية عن خضوع نتنياهو لعملية جراحية لإزالة البروستات المصابة بالسرطان في مستشفى هداسا بالقدس المحتلة ، حيث نقل إلى وحدة رعاية مركزة محمية تحت الأرض ، ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى لمراقبة حالته في الأيام القليلة المقبلة .
 
gnews

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