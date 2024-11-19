نزاع على مواقع التواصل بعد تصريحات إلغاء وظيفة "كنترول الباص"

واستهجن "كنترولية الباصات" هذا القرار معتبرينه إجحاف بحقهم وسحق لمصادر دخلهم ، حيث إن تركهم في الشارع بدون وظيفة أمر لا يمكن تخيله أو احتماله ، خاصة في ظل انتشار البطالة في المملكة بمعدلات كبيرة .
وعلى الضفة الأخرى من نهر النقاش الجاري حول هذا القرار ، فرحت شريحة كبيرة في الشارع الأردني لهذا القرار ، معتبرينه إنهاء لمعاناة راكبي حافلات النقل العام المتوسطة ، حيث اعتبروا أن بعض "كنترولية الباصات" يسببون إشكاليات في وسائط النقل .
ومن الجدير ذكره أن أمانة عمان بدأت من خلال مديريتي عمليات الحافلات السريعة وعمليات النقل العام المرحلة الثانية من تركيب أجهزة الدفع الإلكتروني والتتبع وكاميرات المراقبة التلفزيونية على حافلات النقل العام (الكوستر) العاملة ضمن حدود أمانة عمان، حيث تم الانتهاء من (كنترول) الحافلة المسؤول عن تحصيل الأجرة.
كما تتضمن المرحلة الثانية تركيب 200 جهاز دفع وتتبع على حافلات النقل العام (الكوستر)، بعد أن أنجزت الأمانة المرحلة الأولى بتركيب 150 جهازاً على حافلات الشركة المتكاملة، وذلك وفقاً لقرار مجلس أمانة عمان رقم (215) للعام الجاري.
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