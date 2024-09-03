نشطاء على تسجيل أول اصابة بجدري القرود في الأردن :"أسبوع وبنشف لحاله"

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الوكيل الإخباري - تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع تسجيل أول إصابة بجدري القرود لشخص مقيم في الأردن. اضافة اعلان





واستذكر النشطاء بالتندر، أيام تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في المملكة وإعلان الحظر الشامل، حيث علق بعضهم قائلين: "حضروا حالكم، كورونا بنكهة جدري القرود".



بينما علق آخرون بعبارات مثل: "معقول نرجع لمقولة أسبوع وبنشف لحاله؟" و"أسبوعين بتعربش لحاله وبروح"، في إشارة إلى تصريحات المسؤولين السابقة حول كورونا .



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود يوم أمس، لشخص مقيم يبلغ من العمر 33 عاماً، مشيرة إلى أن حالته الصحية العامة مستقرة.

