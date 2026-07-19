نهائي كأس العالم 2026 يتصدر مواقع التواصل.. ترقب لمواجهة الأرجنتين وإسبانيا

وتداول ناشطون توقعاتهم لنتيجة المباراة، وسط انقسام بين مؤيدي الأرجنتين الساعية للحفاظ على لقبها بقيادة ليونيل ميسي، وإسبانيا التي تطمح لإضافة لقب عالمي ثانٍ إلى سجلها بقيادة النجم الشاب لامين يامال.
وشهدت منصات التواصل تفاعلاً واسعًا مع تصريحات مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الذي دعا الجماهير للاستمتاع بمشاهدة ميسي في نهائي جديد، واصفًا إياه بـ"الأسطورة"، فيما أكد قائد إسبانيا رودري أن فريقه يستعد لمواجهة بدنية قوية أمام المنتخب الأرجنتيني.
ويختتم نهائي الأحد النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، التي أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط ترقب عالمي لمعرفة هوية بطل مونديال 2026.
-
أخبار متعلقة
-
أدهم المخادمة يتصدر مواقع التواصل بعد اختياره حكمًا رابعًا لنهائي كأس العالم 2026
-
حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب مأمون العقرباوي في الزرقاء
-
بعد أشهر من القضية.. آخر تطورات الحكم بقضية نهائي المغرب والسنغال
-
الحرب بين إيران وواشنطن تتصدر مواقع التواصل وسط تصاعد التوترات
-
الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة طالب التوجيهي ليث الصمادي
-
وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تتصدر مواقع التواصل
-
حركة يد مدرب المنتخب المصري حسام حسن تشعل مواقع التواصل
-
الحكم الأردني أدهم المخادمة يتصدر مواقع التواصل بعد تقييمه في مونديال 2026