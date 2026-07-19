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نهائي كأس العالم 2026 يتصدر مواقع التواصل.. ترقب لمواجهة الأرجنتين وإسبانيا

كأس العالم
كأس العالم
 
الأحد، 19-07-2026 07:28 ص
الوكيل الإخباري-   تصدر نهائي كأس العالم 2026 مواقع التواصل الاجتماعي، مع ترقب الجماهير للمواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، الأحد، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرزي الأميركية.اضافة اعلان


وتداول ناشطون توقعاتهم لنتيجة المباراة، وسط انقسام بين مؤيدي الأرجنتين الساعية للحفاظ على لقبها بقيادة ليونيل ميسي، وإسبانيا التي تطمح لإضافة لقب عالمي ثانٍ إلى سجلها بقيادة النجم الشاب لامين يامال.

وشهدت منصات التواصل تفاعلاً واسعًا مع تصريحات مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الذي دعا الجماهير للاستمتاع بمشاهدة ميسي في نهائي جديد، واصفًا إياه بـ"الأسطورة"، فيما أكد قائد إسبانيا رودري أن فريقه يستعد لمواجهة بدنية قوية أمام المنتخب الأرجنتيني.

ويختتم نهائي الأحد النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، التي أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط ترقب عالمي لمعرفة هوية بطل مونديال 2026.
 
 


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