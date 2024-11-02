نوح زعيتر من الأكثر تداولاً .. هل نالت إسرائيل من بطل الهيبة الخفي ؟

واستعرض الناشطون مقاطع فيديو تظهر مقابلات شخصية لنوح زعيتر وهو يتحدث عن كونه مظلوماً من قبل الجيش اللبناني وبأن جميع الادعاءات المنسوبة إليه غير صحيحة ، وهو ما نفاه الناشطون لمعرفتهم المسبقة بنشاط زعيتر .
كما ظهر زعيتر في مقاطع تؤكد مشاركته في تدمير منطقة الزبداني السورية ، مؤكداً أنه يأتمر بأمر الأمين العام في حزب الله الراحل حسن نصرالله أثناء مشاركة الحزب في الحرب السورية .
جدير بالذكر أن الكثير من التحليلات الفنية كانت تشير إلى أن نوح زعيتر كان بطل مسلسل الهيبة الخفي ، حيث أدى الفنان السوري تيم حسن دور زعيتر في المسلسل دون الإشارة إلى أن القصة تتمحور حول زعيتر وتجارته للمخدرات في جبال لبنان .
الجيش الإسرائيلي يقتل نوح زعيتر— حزام 🇸🇦 مستقعد للعالم (@Ksa305Mbs) October 31, 2024
اكبر تاجر مخدرات في الوطن العربي وهو عضو في حزب الله
- نوح زعيتر الذي اغرق السعوديه والخليج بالمخدرات والكبتاجون
قام الجيش الاسرائيلي بقتله وتخليص المسلمين من شروره
pic.twitter.com/EVAhk2yX9z
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