نوح زعيتر من الأكثر تداولاً .. هل نالت إسرائيل من بطل الهيبة الخفي ؟

الجيش الإسرائيلي يقتل نوح زعيتراكبر تاجر مخدرات في الوطن العربي وهو عضو في حزب الله- نوح زعيتر الذي اغرق السعوديه والخليج بالمخدرات والكبتاجونقام الجيش الاسرائيلي بقتله وتخليص المسلمين من شروره