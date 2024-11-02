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نوح زعيتر من الأكثر تداولاً .. هل نالت إسرائيل من بطل الهيبة الخفي ؟

تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر
تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر
السبت، 02-11-2024 12:51 م
الوكيل الإخباري-   تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأن الضربات الإسرائيلية التي نفذها جيش الاحتلال على بعلبك نالت من زعيم المافيا اللبنانية وعراب الكوكايين فيها "نوح زعيتر" .اضافة اعلان


واستعرض الناشطون مقاطع فيديو تظهر مقابلات شخصية لنوح زعيتر وهو يتحدث عن كونه مظلوماً من قبل الجيش اللبناني وبأن جميع الادعاءات المنسوبة إليه غير صحيحة ، وهو ما نفاه الناشطون لمعرفتهم المسبقة بنشاط زعيتر .

كما ظهر زعيتر في مقاطع تؤكد مشاركته في تدمير منطقة الزبداني السورية ، مؤكداً أنه يأتمر بأمر الأمين العام في حزب الله الراحل حسن نصرالله أثناء مشاركة الحزب في الحرب السورية .

جدير بالذكر أن الكثير من التحليلات الفنية كانت تشير إلى أن نوح زعيتر كان بطل مسلسل الهيبة الخفي ، حيث أدى الفنان السوري تيم حسن دور زعيتر في المسلسل دون الإشارة إلى أن القصة تتمحور حول زعيتر وتجارته للمخدرات في جبال لبنان .



 
gnews

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