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هدف التعمري في شباك الأرجنتين يتصدر مواقع التواصل

هدف التعمري في شباك الأرجنتين يتصدر مواقع التواصل
لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري
 
الأحد، 28-06-2026 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   تصدر هدف نجم المنتخب الوطني موسى التعمري في شباك الأرجنتين منصات التواصل الاجتماعي، رغم خروج "النشامى" من دور المجموعات في مشاركتهم التاريخية الأولى بكأس العالم 2026.اضافة اعلان


وأشاد متابعون بالأداء الذي قدمه المنتخب الوطني أمام الارجنتين، معتبرين أن هدف التعمري حمل قيمة معنوية كبيرة، بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي تمكن من هز شباك المنتخب الأرجنتيني خلال منافسات دور المجموعات.

وجاء هدف التعمري في المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة، ليكسر السجل الدفاعي للأرجنتين التي حافظت على نظافة شباكها أمام الجزائر والنمسا في الجولتين الأولى والثانية.

وتفاعل الأردنيون بشكل واسع مع الهدف، حيث امتلأت منصات التواصل بمقاطع الفيديو والصور التي وثقت لحظة التسجيل، إلى جانب رسائل الفخر بما قدمه المنتخب في أول ظهور له في المونديال، مؤكدين أن المشاركة شكلت محطة تاريخية لكرة القدم الأردنية رغم انتهاء المشوار عند دور المجموعات.

واعتبر كثير من المتابعين أن هدف التعمري سيبقى من أبرز لحظات مشاركة الأردن في مونديال 2026، لما يحمله من قيمة فنية أمام أحد أقوى منتخبات العالم، ولأنه جاء في شباك منتخب لم يستقبل أي هدف قبل مواجهة "النشامى".
 
 


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