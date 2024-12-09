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هكذا علق نجوم مسلسل "باب الحارة" على سقوط نظام الأسد

باب الحارة
تعبيرية
الإثنين، 09-12-2024 09:01 ص

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي-  تصدرت ردود أفعال نجوم الفن في سوريا على الأحداث الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية، خصوصًا نجوم المسلسل السوري الشهير "باب الحارة".

وكان أبرزهم تعليق الفنان السوري سامر المصري، الذي أدى دور "أبو شهاب" في المسلسل، بمشاركة مقطع فيديو وهو باكٍ قائلاً: "استنيني يا أمي، أخيرًا رح أشوفك بعد 14 عامًا".

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ونشر الفنان وائل شرف (معتز) مساء الأحد مقطع فيديو قال فيه: "بهذا اليوم المجيد، بدي أبارك لسوريتي .. "، ووضع تعليقًا: "عاشت سوريا حرّة أبيّة.. أنا الدمشقي لو شرّحتم جسدي لسـال منه عناقيـدٌ وتفـّاحُ 💚✌🏻".


كما علق الفنان أيمن رضا، الذي أدى دور "أبو عرب"، قائلاً: "مبروك سوريا.. حدا بعرف وين هرب سمير؟".

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من جهته، شارك الفنان ميلاد يوسف، الذي أدى دور "عصام"، صورةً خطّ عليها: "ستكتب هذه السنين قصة للأحرار بالثوب الأخضر".

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بينما علقت الفنانة ليليا الأطرش، التي أدت دور "لطفية "، بمنشورين قالت فيهما: "عاشت سوريا العظيمة"، و"الآن بدأ الاختبار الصعب والحقيقي لأصالة الشعب السوري.. أحبوا بعضكم البعض...".

 

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وشاركت الفنانة شكران مرتجى (فوزية) منشورًا كتبت فيه: "سوريا تبدأ حقبة جديدة من تاريخها، وكل السوريين يستحقون حياة كما يتمنونها. أتمنى للجميع وطنًا يزدهر بهم وبلقاء أحبتهم، وطنًا لا فقر فيه ولا طوابير، ولا حاجة ولا دمعة قهر، وطن التسامح والأخوة. سامحونا إن ظننتم أننا لسنا معكم، ولستم في قلوبنا. وعني أنا شخصيًا، يعلم القاصي والداني كم أحمل من المحبة للجميع، وأني كنت مع الأغلبية في الضراء أكثر من السراء. لأن كلمة سوري في أي بلد تجعلني أشعر بالأمان وأنني وجدت أخًا أو أختًا أو عائلة. لن أطيل، أتمنى الخير لهذه الأرض التي لم أشعر يومًا بأنني لست منها، فأمي منحتني شرف انتمائي لها، كما أبي منحني شرف انتمائي لفلسطين. أتمنى الخير لنا جميعًا كما كنت دائمًا، لوطن كان لي وطنًا وملاذًا. عاشت سوريا والسعادة والسلام لأهلها جميعًا أينما كانوا بكل أطيافهم 🤍🙏🏻".


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وأعاد الفنان معتصم النهار (ظافر) نشر مقطع فيديو كتب عليه: "جنة يا بلادنا".

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كما شارك الفنان أسامة حلال (بشير) منشورًا كتب فيه: "سقط الأبد".

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ونشر الفنان رامز الأسود (أبو ذراع) صورة كتب عليها: "لسوريا السلام".

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وشارك الفنان مصطفى الخاني (النمس ، الواوي ) عبر إنستجرام صورة كتب عليها: "سوريا الله يحميكي؛؛؛".


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وشارك الفنانون قصي خولي (أبو قاعود) ووفاء موصلي (فريال) ومصطفى المصطفى (مزين فتوح) صورًا تصدرت منصات إنستجرام كتب عليها: "الشعب السوري واحد"، "سوريا ستزهر مرة أخرى".

 

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