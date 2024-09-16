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وسامة رئيس الحكومة جعفر حسان تعتلي منصات التواصل .. هل يكون هو القادم الأجمل ؟

الدكتور جعفر حسان
الدكتور جعفر حسان
الإثنين، 16-09-2024 02:58 م

الوكيل الإخباري-   اعتلى وسم "جعفر حسان" منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تم تكليفه من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الدكتور بشر الخصاونة .

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وشارك الأردنيون مع الوسم بشكل كبير  عبر منشورات بثت روح الأمل في حكومة الدكتور جعفر حسان لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المملكة خاصة وأن الدكتور حسان رجل سياسي واقتصادي محنك وصاحب مؤلفات في الاقتصاد .

كما اتسمت الكثير من المنشورات بروح الدعابة للتعليق والتفاعل مع خبر تكليف الدكتور جعفر حسان ، وذلك عائد للوسامة الواضحة على ملامح الدكتور حسان الذي لم يشفع له منصبه الجديد من روح المزاح التي يمتاز بها الشعب الأردني ، إذ اعتبر الكثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الدكتور حسان هو الجميل الذي وعد به الخصاونة في وقت سابق .


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