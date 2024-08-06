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وسم "الثانوية العامة" يتصدر الترند في الأردن ومصر والسعودية

نتائج الثانوية العامة
نتائج الثانوية العامة




 

الثلاثاء، 06-08-2024 01:06 م

الوكيل الإخباري- تصدر وسم "الثانوية العامة" عبر منصة "إكس" الترند في الأردن ومصر والسعودية، تزامنًا مع إعلان نتائج الثانوية العامة .

 

ويترقب الطلبة في الأردن نتائجهم في الثانوية العامة يوم الخميس المقبل، في الساعة الخامسة، وتعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا الساعة السادسة مساءً لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة وأسماء الأوائل.

 

فيما تصدر وسم نتائج الثانوية العامة في مصر صباح اليوم الثلاثاء منصة "إكس"، فور إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية النتائج.

 

وعبر الطلبة المصريون وأهاليهم عن فرحتهم بنتائج الثانوية العامة، متداولين بشكل واسع أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ "وحياة قلبي وأفراحه".

 

 

وتفاعل مغردون سعوديون عبر منصة "إكس" مع وسم الثانوية العامة، انتظارًا لنتائج الطلبة الأردنيين واحتفالًا مع الطلبة المصريين.

gnews

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