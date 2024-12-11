وسم الجنسية الأردنية يتصدر منصات التواصل.. ما القصة؟

وتفاعل رواد منصات التواصل على الوسم مستذكرين مقولة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله عندما قال: "سيأتي يوم يتمنى كل من لا يحمل الجنسية الأردنية لو أنه أردني"، معربين عن تقديرهم وامتنانهم لطبيعة العلاقة الطيبة التي تحكم الأسرة الحاكمة مع الشعب الأردني القائمة على التسامح وتقبل الآخر والعيش بسلام.
وأضافوا أن اليوم الذي تحدث عنه الملك الراحل الحسين بن طلال جاء أخيرا وأصبح العرب من كل الدول يتمنون لو أنهم أردنيين نظرا لطبيعة الحياة في الأردن والأمن والاستقرار والتوافق والمحبة.
ولم يكتفِ الأردنيين بالتفاعل فقط على الوسم الذي تصدر ترند المملكة، بل تفاعل معه نشطاء عرب معبرين عن حبهم وتقديرهم للأردن الذي استضاف اللاجئين الذين هربوا من بلادهم ومنحهم الأمن والاستقرار وعاملهم بحسن الجوار وكرم الضيافة الأصيل الذي يمتاز به النشامى.
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