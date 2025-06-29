وسم "المنتخب الوطني" يعتلي منصات التواصل في الاردن بعد رفض اللعب مع اسرائيل

وانهالت التعليقات المشيدة بالقرار ، الذي وصفه نشطاء بأنه "رسالة أخلاقية قبل أن تكون رياضية"، معتبرين أن قرار عدم خوض المباراة أمام منتخب الاحتلال رسالة برفض التطبيع امام العالم أجمع .
العديد من المغردين كتبوا بأن "الأردن دائمًا يثبت أنه في الصف القومي الصحيح"، فيما نشر آخرون صورًا للمنتخب الوطني لكرة السلة مرفقة بعبارات مثل: "ليس كل انسحاب هزيمة ، بل بعض الانسحابات بطولة بحد ذاتها".
كما عبّر صحفيون ورياضيون ومؤثرون عن دعمهم الكامل للقرار، مؤكدين أن الرياضة لا يمكن أن تكون بوابة للتطبيع مع الاحتلال الذي يواصل جرائمه في فلسطين.
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