وسم "المنتخب الوطني" يعتلي منصات التواصل في الاردن بعد رفض اللعب مع اسرائيل

الوكيل الإخباري- اعتلى وسم "المنتخب الوطني" قائمة الترند في الأردن ، بعد إعلان الاتحاد الأردني لكرة السلة انسحاب منتخب الشباب تحت 19 عامًا من مباراته المقررة أمام منتخب الاحتلال الإسرائيلي في بطولة كأس العالم المقامة في سويسرا.



وانهالت التعليقات المشيدة بالقرار ، الذي وصفه نشطاء بأنه "رسالة أخلاقية قبل أن تكون رياضية"، معتبرين أن قرار عدم خوض المباراة أمام منتخب الاحتلال رسالة برفض التطبيع امام العالم أجمع .



العديد من المغردين كتبوا بأن "الأردن دائمًا يثبت أنه في الصف القومي الصحيح"، فيما نشر آخرون صورًا للمنتخب الوطني لكرة السلة مرفقة بعبارات مثل: "ليس كل انسحاب هزيمة ، بل بعض الانسحابات بطولة بحد ذاتها".



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