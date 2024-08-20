وسم "تركيا" يتصدر منصات التواصل.. ما علاقته بالسياح العرب؟

الوكيل الإخباري- تصدّر وسم "تركيا" منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد انتشار مقطع فيديو يوثق اعتداءً على سائح في إسطنبول خلال الساعات الماضية.



وظهر في الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اعتداء مجموعة من الأتراك على سائح قالوا إنه من الجنسية العربية، وذلك على خلفية شجار وقع بين الطرفين. ولم يُكشف بعد عن أسباب واضحة للحادثة.



من جانبهم ، تداول نشطاء أتراك عبر "إكس" أن الحادثة تتعلق باعتداء على سائح بزعم أنه قام بالتقاط صور لامرأة تجلس في أحد المطاعم في إسطنبول.

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