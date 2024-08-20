وسم "تركيا" يتصدر منصات التواصل.. ما علاقته بالسياح العرب؟

وظهر في الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اعتداء مجموعة من الأتراك على سائح قالوا إنه من الجنسية العربية، وذلك على خلفية شجار وقع بين الطرفين. ولم يُكشف بعد عن أسباب واضحة للحادثة.
من جانبهم ، تداول نشطاء أتراك عبر "إكس" أن الحادثة تتعلق باعتداء على سائح بزعم أنه قام بالتقاط صور لامرأة تجلس في أحد المطاعم في إسطنبول.
تصدر الترند .. مقطع متداول لاعتداء مجموعة اتراك على سائح عربي #لوكيل_الإخباري pic.twitter.com/riDmkzjPIq— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 20, 2024
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