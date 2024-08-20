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وسم "تركيا" يتصدر منصات التواصل.. ما علاقته بالسياح العرب؟

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 20-08-2024 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   تصدّر وسم "تركيا" منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد انتشار مقطع فيديو يوثق اعتداءً على سائح في إسطنبول خلال الساعات الماضية.

وظهر في الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي  ، لحظة اعتداء مجموعة من الأتراك  على سائح قالوا إنه من الجنسية العربية، وذلك على خلفية شجار وقع بين الطرفين. ولم يُكشف بعد عن أسباب واضحة للحادثة.

من جانبهم  ، تداول نشطاء أتراك عبر "إكس" أن الحادثة تتعلق باعتداء على سائح بزعم أنه قام بالتقاط صور لامرأة تجلس في أحد المطاعم في إسطنبول.

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