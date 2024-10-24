وسم "جباليا تباد" يجتاح التواصل الاجتماعي .. متى يتوقف شلال دماء شمال غزة ؟

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل في تغريداتهم مدى الإجرام الصهيوني المستمر والذي لا يتوقف في شمال قطاع غزة ، والذي وصل إلى حرق المساجد وتدمير كل أشكال الحياة ، وحصار الفلسطنييين في منازلهم وقصفها على رؤوس ساكنيها لإجبارهم على ترك الشمال والنزوح نحو جنوب القطاع .
ونشر الصحفي أنس الشريف منشوراً مرفقاً بصور مؤلمة لاستهداف الاحتلال لخيم النازحين مرة أخرى واشتعال النيران فيها واستشهاد بعض المستهدفين في الموقع .
ويناشد أهالي شمال القطاع منذ أكثر ما يزيد عن أسبوعين العالم بأسره لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار ، لالتقاط الأنفاس ، خاصة وأن الحملة البرية والجوية والبحرية التي يشنها جيش الاحتلال لم تشهد أي توقف منذ انطلاقها .
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