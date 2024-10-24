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وسم "جباليا تباد" يجتاح التواصل الاجتماعي .. متى يتوقف شلال دماء شمال غزة ؟

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 24-10-2024 03:01 م
الوكيل الإخباري-  اعتلى وسم #جباليا_تباد ، منصات التواصل الاجتماعي بعد دخول شمال قطاع غزة اليوم الـ 19 في الحصار والإبادة المستمرة والقصف العشوائي والتهجير الممنهج على يد قوات الاحتلال الصهيوني .اضافة اعلان


وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل في تغريداتهم مدى الإجرام الصهيوني المستمر والذي لا يتوقف في شمال قطاع غزة ، والذي وصل إلى حرق المساجد وتدمير كل أشكال الحياة ، وحصار الفلسطنييين في منازلهم وقصفها على رؤوس ساكنيها لإجبارهم على ترك الشمال والنزوح نحو جنوب القطاع .

ونشر الصحفي أنس الشريف منشوراً مرفقاً بصور مؤلمة لاستهداف الاحتلال لخيم النازحين مرة أخرى واشتعال النيران فيها واستشهاد بعض المستهدفين في الموقع .

ويناشد أهالي شمال القطاع منذ أكثر ما يزيد عن أسبوعين العالم بأسره لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار ، لالتقاط الأنفاس ، خاصة وأن الحملة البرية والجوية والبحرية التي يشنها جيش الاحتلال لم تشهد أي توقف منذ انطلاقها .


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