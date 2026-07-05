وفاة الشاب فهد أبو شايب تتصدر مواقع التواصل ومطالبات بمحاسبة المتورطين

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الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الشاب فهد أبو شايب، إثر تعرضه لاعتداء في منطقة الصويفية بالعاصمة عمّان، في حادثة أثارت تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين. اضافة اعلان





وتداول ناشطون تفاصيل الحادثة على نطاق واسع، معبرين عن حزنهم لوفاة الشاب، خاصة أنه كان يستعد للتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بهدف تحسين معدله وتحقيق طموحه الجامعي.





وبحسب رصد موقع "الوكيل الاخباري" شهدت منصات التواصل موجة من رسائل التعزية والدعاء للفقيد، إلى جانب مطالبات بمحاسبة جميع المتورطين في القضية.



من جهتها، قالت مديرية الأمن العام إن بلاغًا ورد فجر السبت حول وقوع مشاجرة في منطقة الصويفية، أسفرت عن إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا بضربة على الرأس، حيث أُسعف إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.



وأضاف الناطق الإعلامي باسم المديرية أن التحقيقات في القضية مستمرة، فيما تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص على صلة بالحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



ولا تزال القضية تحظى بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لإظهار نتائج التحقيق وتطبيق العدالة وفق القانون.





