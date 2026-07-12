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وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تتصدر مواقع التواصل

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وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تتصدر مواقع التواصل
 
الأحد، 12-07-2026 02:37 م
الوكيل الإخباري-   تصدر خبر وفاة أمير دولة قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 74 عامًا، وسط موجة واسعة من رسائل التعزية والاستذكار.اضافة اعلان


وتداول ناشطون صورًا ومقاطع أرشيفية للشيخ حمد، مستذكرين أبرز المحطات التي شهدتها قطر خلال فترة حكمه، والتي امتدت من عام 1995 حتى عام 2013، قبل أن يسلم مقاليد الحكم لنجله، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وشهدت منصات التواصل تفاعلًا واسعًا مع وفاته، حيث نعى مغردون الأمير الراحل، مستذكرين دوره في مسيرة الدولة القطرية وتطورها خلال سنوات حكمه.

ويُعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أبرز القادة الذين شهدت قطر في عهدهم تحولات سياسية واقتصادية وتنموية بارزة، قبل انتقال الحكم إلى الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2013.
 
 


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