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وفاة سلوم حداد تعتلي منصات التواصل.. هل مات الزير ؟

وفاة سلوم حداد تعتلي منصات التواصل.. هل مات الزير ؟
سلوم حداد أثناء تجسيده دور "الزير سالم"
الأربعاء، 09-10-2024 09:04 ص

الوكيل الإخباري-   اعتلى خبر وفاة الفنان السوري سلوم حداد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وتداولت صفحات و نشطاء صوراً ومقاطع فيديو للفنان سلوم حداد من أبرز أعماله، مثل "الزير سالم" و"زمن البرغوت"، مرفقة بتعليقات مثل: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. سلوم حداد في ذمة الله".

لكن المخرج تامر إسحاق شارك صورة تجمعه بحداد مساء أمس، خلال تصوير مسلسل "سيروم"، وعلق قائلاً في إطار نفي الخبر: "الآن مع أبو أمير الغالي".

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