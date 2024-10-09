وفاة سلوم حداد تعتلي منصات التواصل.. هل مات الزير ؟

الوكيل الإخباري- اعتلى خبر وفاة الفنان السوري سلوم حداد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.



وتداولت صفحات و نشطاء صوراً ومقاطع فيديو للفنان سلوم حداد من أبرز أعماله، مثل "الزير سالم" و"زمن البرغوت"، مرفقة بتعليقات مثل: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. سلوم حداد في ذمة الله".



لكن المخرج تامر إسحاق شارك صورة تجمعه بحداد مساء أمس، خلال تصوير مسلسل "سيروم"، وعلق قائلاً في إطار نفي الخبر: "الآن مع أبو أمير الغالي".

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