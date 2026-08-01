ويفا يعتبر أن فيفا "فقد ثقتنا" رغم سحب المشروع

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الوكيل الإخباري- أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو فقد "ثقة" الكرة الأوروبية، رغم وقف خطته التي كانت تقضي بالسماح لمستثمرين من القطاع الخاص بالدخول في ملكية الأنشطة التجارية المرتبطة بكأس العالم، وذلك عقب موجة رفض عالمية. اضافة اعلان





وجاء في بيان ويفا: "إن القيادة الحالية لفيفا لم تفقد ثقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فحسب، بل فقدت أيضا ثقة العديد من الأطراف الأخرى في أسرة كرة القدم".



وتواجه الفيفا دعوات متجددة بالشفافية بعد أن أوقف خططه. حيث إنّ التراجع السريع كشف قلقا متزايد داخل عالم كرة القدم بشأن أسلوب إنفانتينو، إذ يطالب مسؤولو كرة القدم بمزيد من الرقابة على القرارات التي قد تعيد تشكيل مستقبل الحوكمة والتجارة في هذه الرياضة.



ويأتي هذا الجدل في لحظة حرجة بالنسبة لإنفانتينو، الذي أعلن في نيسان الماضي أنه يعتزم الترشح لولاية رابعة كرئيس للفيفا.



ومنذ أن تولى المنصب خلفا لسيب بلاتر عام 2016، أعيد انتخابه مرتين دون منافس وبدا أنه يسيطر بقوة على الاتحاد.



وفي حين أن إعادة انتخابه للفترة من 2027 إلى 2031 بدت إجراء شكلي، إلا أن خبراء قالوا إن رد الفعل العنيف المحيط بالمقترح الفاشل كشف عن استياء بعض أعضاء الفيفا، وقد يعقد مساره قبل انعقاد الجمعية العمومية للفيفا العام المقبل في المغرب.



وكانت خطة الفيفا تتمثل في جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من خلال بيع حصة تبلغ نحو 20% لمستثمرين من القطاع الخاص في وحدة جديدة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما فيها كأس العالم.









