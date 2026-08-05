17 مليون يورو سنويا .. صلاح يصل إسطنبول لإتمام انتقاله إلى طرابزون

02:55 م

الوكيل الإخباري- وصل المهاجم المصري محمد صلاح الذي أصبح لاعبا حرا عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي، الأربعاء إلى إسطنبول تمهيدا لانضمامه إلى نادي طرابزون سبور التركي. اضافة اعلان





وحط اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في مطار أتاتورك بإسطنبول قرابة الساعة 12:00 بالتوقيت التركي (09:00 بتوقيت غرينتش)، حيث كان في استقباله خارج المطار مئات من جماهير النادي التي احتشدت للترحيب به، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.



وقال عبد الكريم يرفان، أحد مشجعي طرابزون سبور، لوكالة فرانس برس، بالقرب من لافتة وصفت النجم المصري بأنه "هدية من الله": "أتيت مباشرة من العمل. أعمل ليلا، وأنا مستعد لقضاء ليلة بيضاء أخرى من أجل محمد صلاح".



وكان طرابزون سبور قد نشر في وقت سابق عبر منصة "إكس" عبارة: "تم تفعيل وضع صلاح"، مرفقة بصور للاعب على متن طائرة خاصة مرتديا قميص الفريق الأزرق والعنابي.



وأعلن النادي، الذي يتخذ من مدينة طرابزون في شمال شرق تركيا مقرا له، والمتأهل إلى الملحق المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الثلاثاء، بدء "مفاوضات" مع النجم المصري، الذي غادر ليفربول بعد تسعة مواسم حصد خلالها العدد نفسه من الألقاب مع "ريدز".



ومن المقرر أن يخضع صلاح لفحص طبي في إسطنبول الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى مدينة طرابزون في وقت لاحق من اليوم.



وسيوقع الجناح الأيمن عقدا لمدة موسمين، يتضمن خيار التمديد لموسم إضافي، وسيتقاضى راتبا سنويا يبلغ 17 مليون يورو، وفقا لعدة وسائل إعلام تركية.



ويُعد طرابزون سبور، المتوج بلقب الدوري التركي للمرة الأخيرة عام 2022، النادي الوحيد من منطقة الأناضول الذي نجح في منافسة أندية إسطنبول الكبرى: غلطة سراي وفنربهتشه وبشكتاش.



ويحظى صلاح بمكانة أسطورية مع منتخب مصر، بعدما سجل 68 هدفا في 121 مباراة دولية، وأسهم في بلوغ المنتخب ثمن نهائي كأس العالم 2026.



كما ترك بصمة تاريخية مع ليفربول، بإحرازه 257 هدفا وتقديمه 123 تمريرة حاسمة في 442 مباراة بمختلف المسابقات.



وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما عام 2017، وأحرز مع الفريق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبا في دوري أبطال أوروبا.



ورغم أن "الملك المصري"، كما يُلقب في إنجلترا، قدّم في موسمه الأخير أداء أقل من مستواه المعتاد، فإن شعبيته لم تتراجع سواء في مدينة ليفربول أو في مصر.







