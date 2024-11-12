65 ألف متفرج ينتظرون إبداع التعمري ورفاقه في استاد البصرة

ولم تخلُ مواقع التواصل الاجتماعي من المزاح الرياضي بين جمهوري المنتخبين الكبيرين ، حيث علّق أردنيون على المقاطع المتداولة بأن هؤلاء المقبلون على شراء التذاكر متلفهون لرؤية التعمري والنعيمات ورفاقهم ينثرون إبداعهم في استاد البصرة .
فيما عبّر المئات من مشعجي المنتخب العراقي عن سعادتهم باستضافة نشامى الأردن في أرض العراق الشقيق ، آملين أن يستمتع المشعجين الأردنيين بحضور اللقاء في استاد البصرة الشهير "بكراج حويدر" ومتابعة هزيمة النشامى على يد أسود الرافدين ، في تعليقات ملؤها الضحك والمزاح بين الجماهير السعيدة بهذا اللقاء .
ويذكر أن آخر لقاء جمع الأردن بالعراق كان في بطولة آسيا الأخيرة للمنتخبات ، حيث تفوق النشامى على أسود الرافدين بنتيجة 3-2 في لقاء احتفظ بحماسه وتشويقه حتى صافرة الحكم .
و سيتوجه منتخبنا الوطني إلى العراق غدا الأربعاء لخوض المران الأخير على أرضية استاد البصرة ، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة الشقيق العراقي في التصفيات النهائية لكأس العالم.
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