65 ألف متفرج ينتظرون إبداع التعمري ورفاقه في استاد البصرة

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الوكيل الإخباري- اعتلى وسم الأردن والعراق منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تداول ناشطون مقاطع مصورة للحظة إقبال آلاف المشجعين العراقيين لشراء تذاكر لقاء الأردن والعراق الذي يقام الخميس القادم على ملعب جذع النخلة الدولي بمدينة البصرة في الساعة السابعة والربع مساءً . اضافة اعلان





ولم تخلُ مواقع التواصل الاجتماعي من المزاح الرياضي بين جمهوري المنتخبين الكبيرين ، حيث علّق أردنيون على المقاطع المتداولة بأن هؤلاء المقبلون على شراء التذاكر متلفهون لرؤية التعمري والنعيمات ورفاقهم ينثرون إبداعهم في استاد البصرة .



فيما عبّر المئات من مشعجي المنتخب العراقي عن سعادتهم باستضافة نشامى الأردن في أرض العراق الشقيق ، آملين أن يستمتع المشعجين الأردنيين بحضور اللقاء في استاد البصرة الشهير "بكراج حويدر" ومتابعة هزيمة النشامى على يد أسود الرافدين ، في تعليقات ملؤها الضحك والمزاح بين الجماهير السعيدة بهذا اللقاء .



ويذكر أن آخر لقاء جمع الأردن بالعراق كان في بطولة آسيا الأخيرة للمنتخبات ، حيث تفوق النشامى على أسود الرافدين بنتيجة 3-2 في لقاء احتفظ بحماسه وتشويقه حتى صافرة الحكم .



و سيتوجه منتخبنا الوطني إلى العراق غدا الأربعاء لخوض المران الأخير على أرضية استاد البصرة ، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة الشقيق العراقي في التصفيات النهائية لكأس العالم.



